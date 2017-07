No preocupa al Gobierno el incremento del dólar

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, subrayó ayer que no le "preocupa" la suba del dólar y sostuvo que "el ordenamiento de la economía llevó más tiempo de lo esperado". "Encontramos una economía estancada. Nos hubiese gustado crecer más rápido o antes, pero el ordenamiento de la economía llevó más tiempo de lo esperado", apuntó el funcionario.

Además, evaluó que "el crecimiento de una economía no depende estrictamente de un Gobierno" y destacó: "Después de un gran esfuerzo, vemos que la economía y el empleo empiezan a responder". Al ser consultado respecto del precio del dólar, que el viernes pasado superó los $18 por primera vez, sostuvo: "No me preocupa" y analizó que el país se debe "acostumbrar al tipo de cambio flexible". "No creo que la suba del dólar impacte en el precio de los medicamentos. Con un tipo de cambio flexible, pero flexible en serio, el impacto del dólar no debería afectar los precios", estimó.

De ese modo, resaltó: "Lo importante es que tenemos gente profesional y un Banco Central independiente". Aseguró, en tanto, que la administración de Mauricio Macri recibió una autoridad monetaria "con una deuda de $90.000 millones". "El gobierno anterior se financió de esa manera porque no tenía acceso al crédito. Evitamos una gran crisis", afirmó. "Este año, la economía va a crecer un 3% y va a ser líder en Latinoamérica", confió e indicó: "El dato más importante es que es un crecimiento basado en variables que van ser sostenidas en el tiempo".



OTRA DISPARADA ES

POCO PROBABLE

Por su parte, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, sostuvo que es "poco probable que el dólar pueda dispararse y subir mucho más" que el nivel actual. Para el funcionario, "el dólar en la Argentina es libre", por lo cual rechazó la posibilidad de "decir cuál es el techo porque justamente eso tiene que ver con un mercado de compra y de venta".

El viernes pasado, la divisa se disparó 15 centavos y marcó un nuevo récord, al superar por primera vez los 18 pesos en bancos y casas de cambio de la city porteña. El aumento se dio pese al regreso de intervenciones por parte del Banco Central, que debió vender USD 305 millones para equilibrar el mercado. "Lo que sí puedo decir es que yo no tengo dudas de que lo que sobra en Argentina son dólares, así que es poco probable que el dólar pueda dispararse y subir mucho más que esto", analizó.

Según el titular de la cartera de producción, "lo que está pasando en la Argentina es que se liquidan exportaciones y tenemos colocación de deuda en dólares, que es lo que estamos utilizando para financiar el déficit fiscal". En diálogo con diario "El Tribuno", consideró: "Hay que recordar que en el Gobierno anterior el déficit fiscal se financiaba básicamente con emisión, que es lo que provocó la inflación que nosotros tenemos". Así, insistió: "Es poco probable que el dólar vaya a subir mucho más que esto" y puntualizó que ello tiene "efectos positivos y negativos".

Argumentó que el efecto positivo "es la mejora en la competitividad de las empresas argentinas y el efecto negativo tiene que ver con cuánto los argentinos pasan a precios esta suba de los dólares". "En la Argentina, tradicionalmente, el traspaso a precios ha sido alto por la baja credibilidad de los Gobiernos", enfatizó.