Candidatos defienden los valores y principios

De cara a las PASO del domingo 13 de agosto, estuvieron en LA OPINION los precandidatos a diputados nacionales del partido "Alianza espacio grande": Walter Ghione (encabeza la lista), Carlos Monzón (3°) y Juan Argañaraz (4°).

Esta lista es una de las 12 que hay nivel provincial para legisladores nacionales, cuentan con un concejal en Rosario (Carlos Cossia, quien va por la reelección), destacando los visitantes que "somos los que más estructura de base tenemos en el territorio provincial, que incluye a líderes y pastores evangélicos".

De hecho Ghione y Monzón son pastores cristianos de la rama pentecostal en las ciudades de Rosario y Santa Fe, respectivamente; en el caso de Argañaraz es colaborador de la Iglesia Congregacional cuyo pastor es Marcelo Becla en el barrio Belgrano.

En la oportunidad, mencionaron que levantan las banderas de los valores y principios que se fueron perdiendo en la política de los últimos años en nuestro país. "No tenemos políticas de Estado", se quejaron.

Y agregaron: "vivimos de los ´ismos´, pasando de un extremo al otro; con el kirchnerismo se contaminó de mucha corrupción, ahora se pasó al gobierno actual de un cambio más honesto pero destruyen el entramado social, el empleo, la educación y la familia". Pusieron como ejemplo el cierre de tambos y la industria del calzado, el consumo no se reactivó y la elevada presión fiscal.

Respecto a las propuestas del sector, dijeron que ante cada hecho de corrupción sean quitados sus dominios y vuelvan al Estado en los tres niveles (nacional, provincial y municipal). "Falta la adhesión provincial de la ley nacional de anticorrupción", remarcaron ante un cronista de este diario.

"Nos preocupa muchísimo el problema de las adicciones y no hay un marco legal que proponga un trabajo articulado del Estado para la prevención y rehabilitación, faltando centros de recuperación de adictos y el Sedronar está como paralizado", opinaron.

Completan la lista Alejandra Achilli, Ramona Constante, Marcos Filleaudeau, Mariela Pedernera, Marta Noriega, Adrián Castelli (titulares), Liliana Cabrera, Ariel Iribas, Omar Gioria, Yanina Seveso, René Perez y Juan Bussi.



HIJO DEL CAMPEON

Monzón es hijo del gran campeón del boxeo mundial Carlos, nacido en una familia pobre en San Javier, quien muriera trágicamente en un accidente en la ruta provincial 1 el 8 de enero de 1995. "Yo tengo mucho aprecio por él, siempre estuvo al lado nuestro y quiso lo mejor", expresó el candidato, tercer hijo del primer matrimonio con Pelusa.

Y añadió: "en la Iglesia trabajo en la parte social, ayudando a la gente en los hospitales y hogares de ancianos cuando comencé en Córdoba. Ahora en Santa Fe con la juventud en la prevención de adicciones".