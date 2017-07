"Venimos de tres derrotas"

Alejandra Rodenas, precandidata a diputada nacional por el Nuevo Espacio Santafesino (NES) dentro del Frente Justicialista, marcó sus diferencias con Agustín Rossi, su principal rival en la interna. Centró sus discrepancias más en cuestiones metodológicas que ideológicas. "Rossi ha apostado por una construcción individual y yo por una colectiva", argumentó la ex jueza, quien renunció a su cargo para incursionar en política.A esa decisión la presenta como un activo frente a la sociedad: "No pedí licencia, decidí renunciar. La gente espera estos gestos de sus dirigentes", mensuró. La postulante, formada en un ámbito familiar de cuño peronista, negó haber dicho que Rossi "es un fracasado" de la política. "Lo que dije es que el peronismo debe repensar su fracaso, pero no le puse nombre y apellido. En mi recorrida por la provincia esto se pone de manifiesto: los dirigentes están cansados de la derrota. Venimos de tres seguidas. Si alguien se siente aludido, el problema es de esa persona", precisó Rodenas.