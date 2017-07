BUENOS AIRES, 31 (NA) - Las tres familias de la tripulación que viajaba a bordo de la avioneta desaparecida el pasado lunes, tras despegar del aeropuerto de San Fernando, remarcaron que "la búsqueda continúa" y que no van a bajar los brazos "hasta que aparezcan", en un comunicado que dieron a conocer en las últimas horas.

Las familias de los pilotos Matías Ronzano y Facundo Emanuel Vega, y de Matías Aristi, hijo del propietario de la avioneta, expresaron su agradecimiento a todas las personas que participan de la búsqueda de la aeronave y admitieron que todavía tienen "la esperanza de encontrarlos".

Destacaron "la solidaridad de los pilotos" que con sus aviones se sumaron al operativo de búsqueda que realizan las Fuerzas de Seguridad. En el final del comunicado que lleva la firma de las tres familias, afirmaron: "La búsqueda continúa y no vamos a aflojar hasta que aparezcan".

Por su parte, Walter Barneix, empresario agropecuario de la zona de Lincoln y jefe de Facundo Emanuel Vega, el copiloto de la avioneta desaparecida, manifestó este domingo que el joven "siempre que vuela no se sale del reglamento". "Lo conozco muy bien. Hace cuatro años que vino de Carlos Casares a volar mi avión y hemos estado en situaciones complejas de climatología, y siempre supo actuar bien frente a esos inconvenientes". indicó.

Este fin de semana, se realizó en la localidad de Lincoln una misa para pedir por los tres tripulantes de la aeronave y sus familiares.

Este sábado, Angie Barbero, pareja de Matías Ronzano, había publicado una emotiva carta en las redes sociales donde le pedía que vuelva y manifestaba: "Sos inmenso. Te respiro en cada respiración".

"Te necesito con fuerzas y con luz, sé que pensar en Marga (la hija de ambos), te lo da. Volvé y traelos a los chicos", escribió la mujer.

De los rastrillajes participan más de 35 aeronaves de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), Fuerza Aérea Argentina, Fuerza Aérea Uruguaya, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Armada Argentina, además de aviones civiles.