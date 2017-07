A un mes de la gran final

Claro que hay lugar para refutar tal definición, al fin y al cabo, serán 90 minutos de un partido en el marco de una competencia que tiene asignado 18, a disputarse a lo largo de casi dos años y medio; pero si le vamos agregando esenciales condimentos, seguramente llegaremos a conclusiones similares.En un mes jugarán en el estadio Centenario, los seleccionados de Uruguay y Argentina por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018; una historia que se repetirá como en las últimas dos ediciones cruzando el charco, a poco del final y con ambos equipos con necesidades parecidas, aunque las de los albicelestes, surgen como impostergables por ocupar una posición bastante más incómoda en las posiciones generales (después analizaremos porque esto se puede revertir en los próximos días).Para los orientales es un duelo del que salir mal parado, los podría complicar en la clasificación, si además se conectaran otros resultados ya que entre los 23 puntos conseguidos hasta aquí por el combinado que dirige el Maestro Tabarez y los 18 que refleja la campaña de los paraguayos, hay 5 equipos para dirimir 2 cupos directos y otro que podrá intentar el pasaje a Rusia por vía de la repesca o repechaje, instancias que ambos conocen por haberlas utilizado como paracaídas de emergencias, en 1994 Argentina ante Australia alcanzando una clasificación agónica a la copa en EE.UU. y los 3 repechajes que debió afrontar Uruguay para poder acceder a 3 de los últimos 4 mundiales. La increíble marca abarca la victoria frente a Australia para jugar el mundial de Corea y Japón en 2002; la imposición ante Costa Rica y así acceder a Sudáfrica en 2010 y el que está más fresco en la retina de todos, el exótico partido frente a Jordania que los habilitó para disputar el campeonato en Brasil hace 3 años.Con semejantes antecedentes y tendencias, en tierras de Artigas, nadie quiere otro susto y por eso aguardan con apetito el cruce con nuestra selección, para lo cual ya se agotaron todas las entradas, incluidas las 3.000 destinadas al público visitante. Este argumento vinculado a las estadísticas, no es el único que amplifica la importancia de los 3 puntos en disputa; el presente de ambos provoca incertidumbre y desconfianza sobre todo, el peso que debe sobrellevar Uruguay con 3 derrotas consecutivas ante Chile, Brasil y Perú que lo estacionaron peligrosamente en el 3er lugar con varios al acecho. El panorama del equipo nacional, desde lo matemático es algo más alentador, sumó 6 de los últimos 9 pero, viene de caer en Bolivia y necesita asimilar positivamente, la llegada de un nuevo entrenador como Jorge Sampaoli que entró pisando con buen pie al derrotar a Brasil en un amistoso, aunque dicho logro no ha generado grandes euforias por el escaso compromiso exhibido por ambos planteles en Melbourne hace un par de meses.Los elementos que se irán agregando en las semanas siguientes, no harán otra cosa que nutrir la espera con ansiedades y esperanzas; los dos históricos rivales del Río de La Plata, tienen fundamentos de sobra para ello, desde la glamorosa pulseada entre Messi y Suárez hasta las recientes frustraciones, como para entender claramente, que se jugarán muchos más que 3 puntos en el Parque Batlle.La Argentina recibirá muy buenas noticias en los próximos días. Tras una presentación conjunta de varias asociaciones, entre las que estuvo la AFA, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) le quitará a Chile dos puntos, por lo que la selección volverá a ingresar en los puestos de clasificación directa para el Mundial Rusia 2018. Cuatro fuentes distintas adelantan los fundamentos: una cercana al TAS, otra de la FIFA , una vinculada a la AFA y la restante relacionada con la ANFP (la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile).En el proceso por el reclamo ante el TAS, con sede en Lausana, surgió un brusco cambio cuando el Tribunal aceptó, en mayo pasado, que la Argentina, junto con Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia ingresaran en el desarrollo de la apelación por el Caso Cabrera. La sanción se hará pública en los próximos 15 días, antes de la disputa de la próxima ventana de las eliminatorias sudamericanas, del 31 de agosto y el 5 de septiembre.En este momento, Uruguay y Chile comparten el tercer puesto de la tabla de posiciones con 23 puntos, mientras que nuestro país se encuentra en el quinto lugar, con 22. Con el fallo del TAS, el reposicionamiento dejará a la selección en la cuarta ubicación, con un punto por encima de Chile, que caerá a la zona de repechaje.El artículo 8 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 también fue un fundamento de la decisión del ente rector del fútbol mundial para sancionar la inclusión de Cabrera, de 34 años, que nació en Itauguá, Paraguay, el 22 de abril de 1983 y disputó un amistoso en 2007 para el seleccionado guaraní. En 2013, el defensor llegó a Bolivia, pero no cumple con los cinco años de residencia ininterrumpida que exige la FIFA para representar a otra selección que no sea la de su país de origen.Luego de estudiar los casos, el TAS aplicará una sanción mixta, es decir, mantendrá la quita de puntos y la sanción económica para Bolivia, pero no se les otorgarán los puntos a Perú y a Chile, por entender que sus presentaciones estuvieron realizadas fuera del plazo de 24 horas posteriores al encuentro, que dispone el Reglamento del Mundial.Por lo tanto, cuando el equipo que ahora dirige Jorge Sampaoli, cruce el Charco, a pesar que sus obligaciones seguirán siendo severas, habrá margen para trabajar el resultado y sus circunstancias, sin que esto distienda los ánimos porque, en definitiva el partido tiene todas las aristas de una gran final.