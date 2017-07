El Cuerpo Legislativo retoma sus actividades

El Concejo Municipal retoma hoy sus reuniones de comisión para prepararse en lo que será la vuelta de la actividad legislativa tras el receso invernal. La campaña electoral no estará ajena, sobre todo, teniendo en cuenta que hay tres candidatos que buscan renovar su banca: Natalia Enrico (FPCyS), Raúl "Lalo" Bonino (PRO) y Jorge Muriel (PJ).

Uno de los temas principales que figuran en la agenda, será la declaración (o no) de interés general al debate Contender, que se debía hacer el próximo viernes 4. Recordemos que se le había dado despacho, pero luego de un intenso intercambio de opiniones -y de haber recibido una gran cantidad de notas en rechazo de esta decisión-, se decidió que vuelva a comisión. Hoy deben retomar la discusión y se verá si vuelve o no al recinto.

Recientemente, se supo que el Círculo de la Prensa se sumó al rechazo. En la nota enviada al Concejo, la entidad entiende que "no debe declarar de interés público una actividad como la mencionada, organizada y conducida por un ciudadano que glorifica el golpe de estado y la abolición del funcionamiento republicano", en referencia a lo publicado por Bryan Mayer, uno de los organizadores, en una red social el pasado 24 de marzo.