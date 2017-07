Vettel amplió ventajas en Hungría

BUDAPEST, 31 (AFP-NA). - El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) amplió su ventaja como líder del Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Hungría, en el circuito de Hungaroring, por delante de su compañero finlandés Kimi Räikkönen, que contuvo al británico Lewis Hamilton (Mercedes), finalmente cuarto. Completó el podio otro finlandés, Valtteri Bottas (Mercedes). Hamilton, segundo en la general del Mundial, se distancia 14 puntos de Vettel. Tras el parón por vacaciones, la próxima carrera será a finales de agosto en Bélgica.Vettel, que sufrió problemas mecánicos, logró el 46º triunfo de su carrera, el segundo en Hungría: "No fue fácil, tras diez vueltas la dirección se iba para todos los lados". "Mejoró al final, pero durante una gran parte de la carrera me centré en evitar las vibraciones para no dañar más el coche", añadió el alemán, que se bañó en champán, tras el regreso del famoso vino espumoso a la Fórmula 1 tras un año y medio de ausencia.El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) tuvo que abandonar después de ser golpeado en la salida por su compañero holandés Max Verstappen, finalmente quinto tras haber recibido una penalización de diez segundos por este incidente.Los dos McLaren-Honda del español Fernando Alonso, 6º, y del belga Stoffel Vandoorne, 10º, entraron en los puntos por primera vez esta temporada, marcada por los problemas para el equipo británico. Durante mucho tiempo en la lucha con su compatriota Alonso, que el sábado cumplió 36 años, Carlos Sainz Jr (Toro Rosso) finalizó séptimo. El mexicano Sergio Pérez (Force India) y su compañero francés Esteban Ocon fueron octavo y noveno.