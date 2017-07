Críticas de la UIA

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, consideró ayer que las subas "abruptas" del dólar "parecen una devaluación" que no le "sirve para nada al sector", mientras volvió a reclamar una menor presión tributaria. "La competitividad no es el tipo de cambio, no es una sola cosa solamente. Tampoco los costos laborales", analizó el jefe de la central fabril, quien puntualizó que "hay costos impositivos muy importantes". En ese sentido, consideró: "Cuando terminen las elecciones, vamos a tener que juntarnos a hablar entre la producción, el trabajo y ver las cosas que se pueden mejorar". "