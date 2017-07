El Gobierno de Argentina no reconoce la elección

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Cancillería, a cargo de Jorge Faurie, anunció ayer que no reconoce el resultado de la elección de una asamblea constituyente en Venezuela, al considerarla "ilegal" y con la única ambición de "asegurar la continuidad del actual régimen". Antes de que incluso se conociera el resultado de la elección, el Gobierno argentino adelantaba que la postura sería la de desconocer la votación, al evaluar que "no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización".

"El Gobierno argentino lamenta que el Gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país", señala el comunicado oficial. "La Argentina no reconocerá los resultados de esa elección ilegal", sentencia el escrito.

En este marco, Cancillería exhortó al Gobierno de Nicolás Maduro a "respetar la voluntad popular y la propia Constitución venezolana" que en 1999 impulsó el expresidente Hugo Chávez. El Gobierno sumó además un mensaje en contra de la "represión" que le adjudica al chavismo, en medio de violentos incidentes que opacaron la jornada eleccionaria en el país caribeño.