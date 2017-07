El ascenso ‘liguero’

En la tarde de ayer se disputó la primera fecha de la tercera fase de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol en donde se registraron los siguientes marcadores finales:Ind. Ataliva 1 – Ind. San Cristóbal 1 (2-0), Moreno 2 – Sp. Roca 2 (0-3), Tiro Federal 0 – Dep. Aldao 1 (3-4), U. Sancristobalense 2 – Dep. Tacural 1 (4-1).Unidad Sancristobalense vs. Independiente de Ataliva, Deportivo Tacural vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Deportivo Aldao vs. Moreno de Lehmann, Sportivo Roca vs. Independiente San Cristóbal.San Martín 0 – Atlético (MJ) 1 (0-2), Arg. Vila 2 – Dep. Josefina 0 (1-0), Santa Clara 3 – Zenón Pereyra 0 (1-2), Talleres (MJ) 0 – Bochazo 0.Talleres de María Juana vs. San Martín de Angélica, Bochófilo Bochazo vs. Sportivo Santa Clara, Zenón Pereyra F.C. vs. Argentino de Vila, Deportivo Josefina vs. Atlético María Juana.La sexta fecha del Clausura de la Primera C dejó los siguientes resultados: Sp. Libertad 2 – Juventud Unida 0 (6-0), Belgrano 2 – Dep. Bella Italia 2 (2-0), Sp. Aureliense 3 – San Isidro 3 (0-3), Dep. Susana 0 – Atlético Esmeralda 3 (1-0)Libertad 12 puntos; Belgrano 11; Bella Italia 8; Susana 7; Juventud Unida 7; San Isidro 7; Aureliense 7; Esmeralda 7.Atlético Esmeralda vs Libertad Estación Clucellas, Atlético San Isidro de Egusquiza vs Deportivo Susana, Deportivo Bella Italia vs Sportivo Aureliense, Juventud Unida de Villa San José vs Belgrano de San Antonio.