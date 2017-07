Atlético reaccionó en el momento justo

En un partido que le fue incómodo durante 60 de los 90 minutos, Atlético pasó la primera prueba para el nuevo ciclo de Lucas Bovaglio. Sabiendo de antemano que la obligación estaba del lado de la Crema, pero que no podía confiarse porque la Flora había dado muestras en las fases anteriores de una gran personalidad y capacidad -ante rivales iguales o un escalón arriba, como Ben Hur-, el juego de mayor dinámica que debía proponer el local no se pudo plasmar en la primera mitad.A la Crema le costó encontrar espacios y precisión cuando pasó la mitad de la cancha. Lo más productivo fue la eficaz participación de Bustos para jugar de espaldas y descargar para sus compañeros. Pero en los costados no había socios.Intermitente Martino en la izquierda, Gaggi un tanto acelerado por derecha, y Quiróz sin entrar en contacto con el balón, marcaban un escenario complicado para la generación de juego.Florida mostraba orden táctico, porque los volantes retrocedían para dar una mano al fondo. Esto a veces determinaba que Lucas Lorenzatti y Dobler queden muy lejos de sus compañeros, pero era una probabilidad lógica que se confirmara por las diferencias con el rival. Igualmente, un remate de Lucas desde 25 metros que se fue cerca del palo derecho de Macagno demostró que la visita podía inquietar si podía pisar los tres cuartos de cancha.Con el desprendimiento de los laterales, el equipo de Bovaglio intentó abrir la cancha y meter la pelota en el área. Pero fue Gaggi el que tiró el primer centro peligroso que no pudo conectar Bustos. Y la primera, y única, chance neta del local en la primera etapa fue un gran remate de zurda de Martino luego de una desinteligencia del fondo visitante, que Galizzi sacó con una mano al córner.En ese período un déficit del conjunto rafaelino fueron los pelotazos a dividir que intentó desde el fondo, puntualmente Wilfredo Olivera, cuando no podían recibir por la presión los volantes.En el complemento se esperaba una mayor intensidad propuesta por Atlético. No fue así desde el arranque y luego de unos minutos el que se fue animando fue Florida.El equipo de Diego Priolo tuvo dos avisos antes de la apertura, como para justificar lo que llegaría a los 11 minutos. Primero en un tiro libre desde la izquierda de Andretich, anticipó Emiliano Lorenzatti por abajo y la pelota se fue apenas alta. En la jugada siguiente el lateral derecho Moreno sacó un centro muy fuerte que fue hacia el arco y estuvo atento Macagno para desviar al córner. Hasta que en el pelotazo largo que peinó Dobler, Andretich se metió en el área ganándole la espalda a Blondel, que lo empujó cometiéndole penal cuando salía presuroso el arquero. De la pena máxima se encargó Hernán Dobler con mucha categoría, para con un tiro bajo poner el 1 a 0 ante Macagno que fue hacia el otro lado.Hasta el empate de Bustos, fueron unos pocos minutos de murmullos inevitables y nerviosismo en algunos de los jóvenes jugadores locales. Pero a los 15' la defensa de la Flora no terminó de despejar nunca una pelota en la media luna, el rebote derivó hacia Gaggi que entraba solo por derecha, sacó un remate fuerte que Galizzi rechazó hacia adelante y allí estaba Manuel Bustos para tocar de primera hacia el arco y devolver serenidad en su equipo. El corpulento centrodelantero en la primera que tuvo de frente al marco también estuvo efectivo.Desde ese momento hubo cruce de sensaciones anímicas. Atlético se envalentonó y Florida fue mermando su producción, en parte por una cuestión física. Ya estaba en cancha Copetti por Martino, con otra agresividad futbolística en el costado derecho, mientras que Albertengo empezó a desequilibrar en el uno contra uno por la izquierda.En Florida ya Emiliano Lorenzatti no pudo recuperar tanto como en la primera parte y lo de la visita se fue limitando a aguantar. Hasta que a los 27' en un centro de la izquierda buscando a Bustos, el delantero llegó un instante antes que Galizzi en lo alto, la pelota quedó boyando en el área chica y sin dificultad Enzo Gaggi puso el 2 a 1.Quedaban poco más de 15 minutos, pero viendo las fuerzas de uno y otro el partido ya mostró un ganador en ese momento. De todos modos, la Crema quiso liquidarlo y lo consiguió con una buena pared entre Quiróz y Bustos (hizo un gol y participó en los otros dos), que el "Torito" definió con un toque bajo a la izquierda del Nego.En los últimos 10 las diferencias pudieron ser mayores, pero teniendo en cuenta el primer tiempo, el 3 a 1 es un resultado acorde al trámite. Atlético ganó el partido que tenía que ganar, más allá de haberlo disputado con 12 días de trabajo, pero tendrá que mejorar ante un rival de Federal A como Sportivo Las Parejas porque las exigencias serán mayores. Florida -acompañado por más de 400 personas- se retiró muy aplaudido y sabiendo que tuvo un torneo soñado.