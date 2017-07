Macri dijo en la Rural que "cuando crece el campo, crece la Argentina"

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Mauricio Macri destacó, al inaugurar ayer la 131 Exposición Rural de Palermo, que su gobierno le sacó "el pie de encima" al agro y anunció una inminente reforma tributaria. En tanto, el presidente de la anfitriona Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere advirtió que el país no puede "volver al pasado", en un claro respaldo a la administración nacional.

Macri, acompañado de su esposa Juliana Awada y su pequeña hija Antonia señaló que "cuando crece el campo, crece la Argentina" y comprometió su lucha contra las "mafias" al tiempo que elogió al sector agroindustrial. En el palco estaba la vicepresidenta Gabriela Michetti, los ministros de Agroindustria, Ricardo Buryaile; de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Transporte, Guillermo Dietrich; el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, además de presidentes de bancos oficiales y privados junto con representantes de cuerpos diplomáticos externos. Mientras que en la pista se desplegaban los campeones de las razas bovinas, ovinas, camélidas, equinas y aviares, entre otras, de la Argentina.

Macri reconoció que fue un año "duro" para el campo con 18 provincias en emergencia agropecuaria por "el cambio climático" y llamó "a consumir la menor energía posible" porque hoy "tenemos que importar", gas. "Nos llenaron de buenas noticias", expresó sobre el sector rural el Presidente y detalló las cosechas récord, 49 millones de maíz, 18 de trigo y 137 millones de toneladas en total.

"Generaron 400 mil viajes de camiones adicionales" lo que provocó "más trabajo a las estaciones de servicio, a las parrillas, mecánicos, repuesteros, tantas cosas que se empiezan a mover a partir de esto. La energía emprendedora del campo argentino: Cuando crece el campo, crece la Argentina", precisó Macri.

Tuvo párrafos en contra del narcotráfico, "a los que vamos a echar de la Argentina" y aclaró que "la Ley Pyme es un instrumento maravilloso porque permite que se pague el IVA cada 90 días y reduce impuestos, y eso da más capital de trabajo que se pueda aplicar a crecer más". "Le hemos sacado el pie de encima y el campo respondió con más trabajo y más empleo. Hemos recuperado el diálogo", añadió.

Felicitó los dos contratos a futuro para la carne que se anunciaron en el transcurso de la Rural: "Eso es presibilidad, eso va a permitir invertir más y acelerar la recuperación del stock ganadero". Además ratificó que continuará la vacunación antiaftosa porque "no vamos a arriesgar, vamos a cuidar", sostuvo antes de finalizar con un "Vamos Argentina hacia adelante".

Por su parte, Etchevehere fustigó a Cristina Kirchner por visitar un tambo en un "oportunismo de campaña" a lo que calificó de "cinismo". "Esto solo se resuelve con trabajo de todos los eslabones de la cadena, lejos del cinismo de los responsables de la mayor crisis de la lechería que, haciendo gala de un repudiable oportunismo de campaña, creen que, visitando a un productor, pueden revertir los años en que nos dieron la espalda".

Al decir "no les creemos una palabra", la tribuna estalló en aplausos, como lo hizo en varios tramos. "Los responsables de la crisis podrán cambiar sus modales, pero las políticas que representan siguen siendo las mismas", manifestó Etchevehere. También aseguró que "no podemos volver al pasado" al que vinculó con la "mentira, impunidad y demagogia".

Precisó que la administración de Macri supo "reconocer la importancia" del sector agropecuario para el país "luego de años de obstrucción y desprecio". También destacó la "lucha que lleva adelante el Gobierno para bajar la inflación" y pidió una reforma impositiva que permita a los sectores productivos mejorar su "competitividad".

Además, Etchevehere pidió que "los jueces se pongan al día para sancionar los delitos contra el Estado que se produjeron en el pasado" y criticó en varias oportunidades a la administración anterior. "Debemos hacer de nuestro país un actor protagónico a nivel mundial en la producción de alimentos. Y para ello, y puesto que podemos hacerlo, debemos medirnos con los países que compiten con el nuestro, en ese escenario productivo", fue una de sus frases.

Por otra parte, agregó: "Las estadísticas demuestran que se ha empezado a proceder con decisión, en infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, aero-comercial. Y con costos significativamente menores, en virtud del combate a la corrupción en la obra pública".