Bovaglio: "El saldo es positivo"

"Antes de que los chicos salgan a la cancha les pedí que tomemos con responsabilidad y seriedad este partido, sea cual sea el resultado. Y que tratemos de a poco implementar la idea que pregonamos. Sabiendo que estamos en un proceso de formación y conocimiento, que pudimos trabajar muy poco para lo que pretendemos, pero vimos por momentos la intención de hacer lo que nos gusta", expresó en su introducción el entrenador de la Crema en la conferencia post-debut.Entre las virtudes que destacó, puso por encima a "la paciencia que se tuvo. A veces querer ganar un partido como este desde el minuto uno te lleva a equivocar los caminos. No nos apresuramos, intentamos buscar las variantes para vulnerar a un equipo que estaba ordenado, bien parado y que nos hizo un partido muy inteligente. Pero me quedo con la sensación que la diferencia podría haber sido mayor. No me quejo, ganamos bien, hicimos un buen partido, fue fundamental haber empatado rápido después de la ventaja del rival, pero como primer encuentro el saldo es positivo independientemente del resultado".En cuanto al déficit de funcionamiento de los primeros 60 minutos de juego, Bovaglio explicó como causas que "la circulación defensiva que nosotros tratamos de tener para evitar dividir era lenta, entonces no podíamos sorprender al rival. Y después nos costó entender que el negocio estaba quebrar por afuera, cuando pudimos ser profundos por afuera llegamos a posiciones donde pudimos crear riesgo. En el primer tiempo lo hicimos a cuentagotas, me hubiese gustado que hubiésemos insistido más por ahí".Sobre la mejoría del complemento, mencionó que "en el segundo lo tiramos a Mauro por izquierda y a Copetti por derecha para tratar de ser más profundos por los costados. Mauro empezó a ganar los duelos uno contra uno, y Cope entró bien. Creo que ahí el equipo se sintió mas cómodo".LOS DESTACADOSBovaglio ante una consulta sobre la impresión de la performance de Bustos, contestó que "hizo un buen partido Manuel, se destacó muchísimo. Fue uno de los que manifestó haber estado más cansado, por momentos tuvo que fajarse con los dos centrales de espaldas, y también salió a los costados para tener superioridad por afuera, pero nos faltaba alguien en el área para meterla adentro. Hay que tener en cuenta que hace 48 horas tuvo un golpe en la cabeza, pero haber completado los 90 minutos en un buen nivel nos deja conformes".PARA EL MIERCOLESAtlético debe recibir el miércoles, a las 21, en el partido de ida de los cuartos de final a Sportivo Las Parejas, en tanto que la revancha será el domingo en el sur provincial.En cuanto a su idea de equipo a utilizar, el entrenador se refirió primero a la salida de Carniello. "Veremos como está Oscar que salió por un golpe en un ojo y siente mareos", ampliando luego que "la idea es sumar minutos la mayor cantidad de jugadores posibles. La rotación no va ser tan grande. Queremos que también se afiance una idea y no podemos para eso variar tanto la cantidad de jugadores".NEGOCIACIONESEn cuanto a la posibilidad de seguir sumando caras nuevas, el DT fue claro. "Yo creo que puede haber novedades los primeros días de la semana que viene, por lo menos dos o tres caras nuevas vamos a tener. Estoy muy conforme con los chicos que han llegado, pero todavía a este plantel hay que fortalecerlo".