El celular y su influencia en el tránsito

No vamos a descubrir nada si decimos que el uso del celular influye negativamente a la hora de conducir un auto. Es más, la semana pasada, LA OPINION dialogaba con el director de Protección Vial y Comunitaria, Gabriel Frattini y exponía lo que sucede en la ciudad y las infracciones que surgieron en este 2017 producto de revisar el celular y manejar a la vez. No por nada, en nuestra ciudad hay más de 260 multas por usar nuestro aparato celular a la hora de conducir.

Estos días, el tema volvió a escena, tras el accidente que protagonizó el famoso periodista deportivo, Juan Pablo Varsky, que yendo por Panamericana, “se distrajo” y terminó accidentándose. “Me distraje y termine debajo de un camión”. Su caso es un buen ejemplo y sirve para recordar que las distracciones al volante participan en el 63% de los siniestros graves y que el 12% de los conductores argentinos se distrae mientras conduce.



"NO SON CONCIENTES"

Esto era lo que nos decía el pasado 16 de julio Frattini respecto de la utilización del aparto móvil. "El celular provoca no concentrarse y esa distracción no te permite concentrarte de lleno en la vía pública y eso puede terminar en una cuestión fatal", decía.

Según los estudios, un auto a 100 km/h recorre 28 metros por segundo, es decir que mirar la pantalla del celular cuatro segundos implica recorrer más de una cuadra a ciegas. Es por eso que los especialistas siguen remarcando que la mayor distracción hoy es la tecnología, ya sea a la hora de desbloquear el celular y mirarlo lleva cinco segundos o quizá para sólo mirar la hora, otra incómoda costumbre que hemos adquirido.

Lo concreto que yendo a 20 km/h, son 27 metros sin mirar el camino, a 60 km/h son 83 metros, y a 110 km/h son 152 metros. Una locura.

Recordemos que Frattini le decía a este Medio que "cuando hablamos por teléfono y manejamos al mismo tiempo no tenemos noción de lo que pasamos. Basta nomás con hacer la prueba como acompañante, donde estoy seguro que en ese tramo que hablamos, no tenemos idea de las cuadras que pasamos o de lo que sucedió en el camino".

Los efectos nocivos de hablar por teléfono al manejar está comprobado en pruebas con cien conductores, según diferentes exámenes. Estos debían recorrer un circuito establecido primero sin hablar, y luego haciéndolo en modo manos libres. En el último caso el 90% cometió errores, principalmente irse afuera del circuito. El problema no es solo nacional. Según el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) de Estados Unidos, un 22% de los choques que ocurren en ese país suceden por conductores que utilizan el celular al manejar.



“CINTURON Y AIRBAG

ME SALVARON LA VIDA”

Eso fue lo que dijo Varsky cuando bajó del auto, todo accidentado. El periodista no detalló el motivo de su distracción, y tampoco es relevante, ya que todas son peligrosas, afirman los especialistas. Las imágenes subidas a su cuenta de Twitter así lo demuestran, ya que la Hyundai Creta quedó destruida fruto del impacto.

Ese elemento de seguridad es vital y en Argentina se usa poco: apenas el 50% de los conductores se coloca el cinturón, según estadísticas del Observatorio Vial Nacional. Si se tienen en cuenta todos los ocupantes del auto, las cifras empeoran: en solo 4 de cada 10 autos van todos atados.