La ANSES no apela juicios de jubilados

La ANSeS informa que mantiene la decisión de no apelar más ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos en que ya se cuente con un criterio del Máximo Tribunal. Desde julio de 2016, el organismo previsional modificó la estrategia del Gobierno anterior, que consistía en presentar apelaciones con el único fin de dilatar los juicios. Fruto de este cambio, la ANSeS ha consentido 21.439 sentencias de segunda instancia.Además, mientras que en junio pasado se recibieron 2.975 sentencias de Cámara, solo se han presentado recursos en apenas 38 casos para que la Corte establezca cuál es el índice a aplicar.Cabe resaltar que, con el objeto de dar una respuesta en las situaciones de mayor vulnerabilidad, la ANSeS reajusta el haber mensual de aquellos jubilados con mayores necesidades por tener edad avanzada, con algún problema serio de salud o percibir el haber mínimo.La ANSeS recuerda que todos los trámites que se realizan ante el organismo previsional son absolutamente gratuitos. Además, el personal no efectúa asesoramiento domiciliario ni solicita información privada de ningún tipo (números de tarjetas de crédito, recibos de sueldo, documentos u otros)en forma telefónica ni por sus redes sociales (Facebook y Twitter).Las razones por las que el personal de la ANSeS sí puede hacerse presente en los domicilios son: para constatar el nivel socioeconómico, en el caso del pago de Asignaciones Familiares, y para acreditar real convivencia entre el solicitante y el titular fallecido, en el caso de las pensiones. Asimismo, se resalta que no se debe permitir el ingreso al hogar a los agentes que realizan trámites domiciliarios si antes no se identifican mediante la contraseña verbal que solamente estará en poder del ciudadano y la ANSeS.Cómo verificar la identidad de un agente de la ANSES) : Ingresar awww.anses.gob.ar/visitasegurab) Llamar al número gratuito 130, opción 7 y luego opción 4) Enviar un SMS al 26737 con la palabra Visita Segura (espacio) legajo (espacio) contraseña verbal. El sistema le responderá automáticamente.