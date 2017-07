Con 4 partidos continúa la tercera del Clausura

Luego del adelanto que terminó con empate 2 a 2 entre Humberto y Atlético, este domingo, con 4 encuentros, tendrá continuidad la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera A liguista. En nuestra ciudad se disputará un solo partido, el que sostendrán desde las 15:30 en barrio barrio Los Nogales el local Ferro ante Brown de San Vicente, con el arbitraje de Franco Ceballos. El Bicho, que en este certamen tratará se recuperar el protagonismo perdido, tiene puntaje ideal y buscará su tercera victoria consecutiva, mientras que el Verde, ya de la mano de el nuevo DT, Gustavo Giorgi, ha logrado en la fecha pasada su primera victoria. En tanto, en Sunchales, con el contralor de Ariel Gorlino, Libertad será local de Peñarol. En tanto, en Frontera, y en un duelo de necesitados, La Hidráulica, que viene de ser goleado por Atlético, recibirá la visita de Sportivo, quien también viene de caer por goleada. Sebastián Garetto será el juez del partido. Por último, en Ramona, el Deportivo se medirá ante Ben Hur, el último campeón, que con Adrián Acosta como nuevo DT no ha comenzado de buena manera, perdiendo sus primeros dos partidos. Esta jornada tendrá continuidad el martes cuando se enfrenten en el Agustín Giuliani, Argentino Quilmes y Florida, mientras que fue postergado el duelo entre 9 de Julio y Unión, que se disputará en fecha a confirmar.Atlético 7 puntos; Ferro y Florida 6; Peñarol y Unión 4; Libertad 3, Quilmes 3, Sportivo y Brown 3; Humberto 2; Ramona 1; Ben Hur 0, 9 de Julio y La Hidráulica 0.La Hidráulica 0.600; Humberto 0.813; Arg. Quilmes 0.932; Ramona 1.102.Por su parte, este domingo se pondrá en marcha la fecha inicial de la Tercera Fase de la Primera B liguista con este organigrama de partidos:Ataliva vs. Independiente San Cristóbal (Gonzalo Hidalgo); Moreno vs. Roca (Silvio Ruíz); Moisés Ville vs. Aldao (Raúl Cejas) y Unidad Sancristobalense vs. Tacural (Raúl Rodríguez).Angélica vs. Atlético MJ (José Rodríguez); Vila vs. Josefina (Claudio González); Santa Clara vs. Zenón Pereyra (Sergio Rusch) y Talleres MJ vs. Bochazo (Guillermo Tartaglia).Por último, este domingo se jugará la tercera fecha del Torneo Clausura de la Primera C Liguista, donde el puntero Belgrano será local de Bella italia con el contralor de Rodrigo Pérez. Además se enfrentarán Libertad EC vs. Villa San José (José Domínguez); Aurelia vs. Egusquiza (Javier Simoncini) y Susana vs. Esmeralda (Angelo Trucco).