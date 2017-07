Diputados del FPV piden por Milagro Sala

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El bloque de diputados nacionales del FPV-PJ exigió ayer al Gobierno que "acate" la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la dirigente Milagro Sala porque "lo que está en juego es la imagen del Estado nacional y no solamente de Jujuy".La bancada que preside Héctor Recalde emitió un breve comunicado en el que le exigió que acate la resolución tanto de la CIDH como del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que pidió que Sala, presa desde enero de 2016, sea liberada. "Pedimos al presidente Macri que, de la misma forma que presionó con métodos extorsivos a los gobernadores para que hagan ajustes fiscales, acate esta resolución y cumpla con el fallo de la ONU. Porque lo que está en juego es la imagen del Estado Nacional en el exterior y no solamente de Jujuy", advirtieron.En el mismo sentido, reclamaron que el Gobierno "tome las medidas necesarias para que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no interprete a su antojo la clara resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que establece que Milagro Sala debe ser liberada inmediatamente".