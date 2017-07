Lappi está muy cerca de lograr su primer triunfo en el WRC

El sur de la región de Jämsä no tuvo compasión por nadie en una nueva fecha del Mundial de Rally. Si bien Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) se mostró como un sólido candidato a la victoria, sufrió problemas eléctricos que lo obligaron a relegar posiciones en el clasificador general.Gracias a esto, su compañero de equipo Esapekka Lappi (Toyota Yaris) logró imponerse en la jornada sabatina y comienza a sentir el sabor de la victoria, ya que aventaja a Teemu Suninen (Ford Fiesta RS) por 49s1d."Tengo sensaciones encontradas. Nunca he estado tan disgustado siendo líder de un rally, por Jari-Matti y el equipo, pero es parte del juego", declaró Lappi tras culminar la etapa.El tercer lugar es ocupado por Juho Hänninen (Toyota Yaris), en tanto que Elfyn Evans (Ford Fiesta RS) y Craig Breen (Citroën DS3) completan el "top five", cuando resta disputarse la última etapa, al sudeste de Jyväskylä.1º Esapekka Lappi (Toyota Yaris), en 2h13m02s7d; 2º Teemu Suninen (Ford Fiesta RS) a 49s1d; 3º Juho Hänninen (Toyota Yaris) a 53s4d; 4º Elfyn Evans (Ford Fiesta RS) a 54s7d; 5º Craig Breen (Citroën DS3) a 1m16s9d; 6º Thierry Neuville (Hyundai i20) a 1m31s6d; 7º Ott Tänak (Ford Fiesta RS) a 2m07s5d; 8º Kris Meeke (Citroën DS3) a 2m59s1d; 9º Dani Sordo (Hyundai i20) a 3m54s y 10º Mads Ostberg (Ford Fiesta RS) a 4m23s6d.