Peña confía en el apoyo de la ciudadanía a Cambiemos

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que la ciudadanía "va a volver a respaldar" al frente Cambiemos y le "va a dar más fuerza para que los cambios tomen más velocidad", en el marco de un nuevo timbreo nacional realizado por el oficialismo de cara a las elecciones primarias.Con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la exposición de la Rural, Peña encabezó la actividad de campaña en Mar del Plata, donde afirmó que el oficialismo volverá a contar con el apoyo de los votantes y disparó contra la oposición."La gente nos va a dar más fuerza para que los cambios tomen más velocidad. Esa mayoría de argentinos que nos dio esta tarea hermosa de servir nos va a volver a respaldar y nos va a dar más fuerza para que los cambios tomen más velocidad", afirmó.En diálogo con Canal 10 de Mar del Plata, el ministro coordinador advirtió que hay "opositores que han gobernado en las últimas décadas que parecen transmitir el deseo de que fracase este proceso de cambio" pero pidió a la gente que tenga "tranquilidad, porque eso no va a ocurrir". "Hemos entrado en el Gobierno para arreglar una economía que estaba severamente deteriorada, que tenía enormes problemas. Recibimos una Argentina que estaba ubicada entre las cinco inflaciones más altas del mundo, estancada, sin crecimiento y que había perdido el crédito", destacó. Y agregó: "Entendemos que todavía falta mucho, sobre todo para el bolsillo de los argentinos, pero eso es lo que sigue, claramente una tendencia de mejora. Siempre una recuperación económica no es de un día para el otro, no llega a todos de la misma manera, pero estamos viendo que cada vez va ir llegando a más gente y más rápido".