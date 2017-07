Elogios a los discursos

Dirigentes rurales, productores y militares, entre otros sectores, elogiaron, en general, los discursos inaugurales de los presidentes Mauricio Macri y Luis Etchevehere en la Rural de Palermo, mientras destacaron el llamado a dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, manifestó que el Presidente "reconoció la importancia del sector agropecuario para el país". Además, destacó "esa gran tarea que tiene que hacer el Estado que es achicar la cuestión impositiva en los tres niveles, nacional, provincial y municipal".

"También es cierto que están avanzando con todas las obras de infraestructura, esperemos que pueda plasmar los deseos que tiene de convertir a la Argentina en el supermercado del mundo y que le caiga el peso de la justicia a los que cometieron delitos", en la gestión anterior, precisó.

En tanto el tesorero de la entidad, ex presidente y tambero de Suipacha (Buenos Aires) Horacio Salaverri, sostuvo a NA que los discursos "fueron muy interesantes", trataron de "revertir una situación" y de "mirar hacia adelante" con "un futuro distinto". "Revitalizar y dar a entender cuál es el futuro del campo es muy importante", pero consideró que "en el repaso de las producciones habría que haberle dado especial a los que no la están pasando bien. De cualquier manera resaltar la potencialidad del campo es un eje muy importante", dijo.

El empresario rural Saturnino Zenón Zemborain expresó a NA que le gustó "mucho el discurso de Etchevehere" y que "Macri, como siempre, dio un buen discurso". "Uno es el discurso del presidente de una institución que trata de reflejar la realidad del campo y el otro es el de un presidente que tiene mucha cancha. Hay que considerar que están cerca de las elecciones y no van a declarar nada contundente que se vuelva en contra. Dentro de todo lo que tuvimos, esto es fantástico", añadió.

José Manny, ex presidente de la Bolsa de Cereales porteña, calificó a la "jornada" de "histórica" al señalar que "es una manera de hacer un enfoque del país mirando un poco hacia el futuro, capitalizando el pasado, rechazando lo malo a lo que debemos volver nunca más. Tenemos una gran tarea por delante que va a ser larga y estoy confiado que va a tener éxito".