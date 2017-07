Píldoras Políticas

FRIO, FRIOLas frías temperaturas de hace una semana y la falta de agua caliente es un drama que vivieron miles de familias en todo el país, pero también lo sufrieron algunos funcionarios en la Casa Rosada. Días atrás, cuando el termómetro mostraba que el crudo invierno finalmente llegaba a Buenos Aires, un integrante del Gabinete terminó una reunión en Balcarce 50 y, antes de irse, pasó por uno de los baños.Tras hacer lo primero, se dirigió hacia los lavatorios, se puso jabón del dispenser y abrió la canilla. Al poner sus manos bajo el chorro de agua, notó que salía demasiado fría, por lo que giró el monocomando hacia la izquierda, buscando "la caliente". Pese a esperar algunos segundos, se dio cuenta de que no había agua caliente y debió lavarse las manos con la fría. "Todo sea para tener contento a Juanjo", bromeó el funcionario nacional, en alusión al ministro de Energía yMinería, Juan José Aranguren, y al cuidado del gas que pregona.PABLOCANNONIEREA pesar de que ya pinta varias canas y carga con algunos kilos de más, el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, sigue calzándose los pantalones cortos y los botines y lidera la ofensiva del Club Camioneros en el futsal senior. Pese a su rol sindical como secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, el primer hijo de Hugo Moyano se hace un tiempo para vestir el verde y blanco de la escuadra camionera y competir en la liga que reúne a los mayores de 38 años.El pasado martes, Pablo, que lleva la número 11 en sus espaldas, fue la gran figura del partido entre Camioneros y Bajo Flores que terminó 12 a 5 en favor de su equipo. El sindicalista hizo cinco goles y, como describe la crónica del portal oficial del Club Camioneros, se puso "al volante, apretó el acelerador y terminó pasando por arriba a Bajo Flores con un contundente" resultado. "No juega porque es el dueño de la pelota. Con sus kilitos de más, es un animal del área", resaltaron sus compañeros en la escuadra fundada en 2009.LA INCONTROLABLEEn el kirchnerismo se empezaron a escuchar algunas críticas a la precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejos. La economista "es incontrolable", según algunas personas que conocen el operativo de campaña de Unidad Ciudadana.A Vallejos se le pidió que bajara el perfil luego de que, en su primera aparición pública como candidata, dijera que elexvicepresidente Amado Boudou, uno de los hombres con peor imagen del Gobierno y con varias causas en la Justicia "es un perseguido político". En el último tiempo hubo varios intentos por explicarle cuál es la línea de comunicación para la campaña electoral de Unidad Ciudadana, pero Vallejos no acepta del todo el "libreto".Lo que preocupa al comando de campaña es que el perfil de Vallejos contrasta con la nueva imagen que busca el kirchnerismo. En alguna oportunidad, la atajaron justo antes de que la candidata se "cortara sola" para salir en algún medio.ESPECULACIONESDicen que no miran encuestas. Pero las conocen todas y no hay número que se les escape. Los precandidatos de Cambiemos nunca dirán que Cristina Kirchner lleva la delantera si no que "la cosa está muy pareja". Los guarismos que manejan por estas horas muestran a la expresidenta entre 2 y 3 puntos arriba de Esteban Bullrich, el postulante del oficialismo."Si nos gana por poca diferencia, en octubre los votantes de Massa nos van a elegir a nosotros", se escuchó recientemente de boca de uno de los candidatos nacionales de Cambiemos. En apenas dos semanas, se develarán las incógnitas.