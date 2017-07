"La Argentina estuvo enferma demasiado tiempo", dijo Peña

. (Redacción LA OPINION). - Mientras en campaña la oposición concentra sus críticas en el estado de la economía, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña visitó ayer Rafaela para apoyar los candidatos a diputados nacionales por Cambiemos y destacar que los indicadores reflejan una recuperación incipiente. Sereno y optimista, el funcionario arribó a Rafaela pasadas las 15 y su primera cita fue con diario LA OPINION, donde relativizó la inquietante alza del dólar, consideró que no se trasladará a los precios, ponderó la estrategia del Banco Central para reducir la inflación y dijo que nunca antes un Gobierno nacional invirtió tanto en la Provincia de Santa Fe.Peña llegó a Rafaela junto al titular del Comité Nacional de la UCR, José Corral y los principales integrantes de la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos en Santa Fe, Albor Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann y Gisela Scaglia."Estamos bien, muy entusiasmados, viendo que cada vez hay más indicadores positivos que muestran que está arrancando la economía. Venimos de muchos años de parate, pero ahora hay una coincidencia de que ya no se trata de brotes verdes sino de una recuperación directa del nivel de actividad, esto se va a sentir progresivamente en el bolsillo de la gente", subrayó Peña, quien se inclina por ver el vaso medio lleno.Al momento de ponderar el "cambio", sostuvo que "en general lo más valioso en este Gobierno es la calidad del trabajo en equipo que hay en el gabinete nacional, no hay súper estrellas, todos trabajamos con buena fe en función de objetivos". Reiteró que "lo más valioso es el equipo, no las personas. Argentina estuvo mucho tiempo muy enferma de esa cultura del poder, con fuertes personalismos. Pero ahora somos personas normales haciendo tareas complejas, pero con mucho gusto de poder servir".-Depende. La gente que ingresa a un puesto laboral nuevo lo siente ya, los beneficiarios de la Reparación Histórica también al igual que quienes acceden a créditos. En el salario real se va a sentir mes a mes, eso es lo importante.-Quizás en octubre estemos mejor que ahora y se traslade a las urnas. Hay que entender que el cambio que necesitamos hacer es salir de muchas décadas de fracaso, de deterioro y que hay que evaluar todas las variables. Se ve un récord de obra pública en la Provincia de Santa Fe como en el resto del país, la lucha contra el narcotráfico está avanzando muy rápido, se ha recuperado el diálogo federal, se observan reformas en todas las áreas del Estado. Obviamente que la cuestión del bolsillo pesa mucho, pero los otros días Sturzenegger (presidente del Banco Central) me decía que en el 2003 la Argentina crecía a un ritmo del 10% y la conversación era que la mejora no se sentía en el bolsillo. Es natural, cuando venimos de un año recesivo, el primer año de recuperación no se alcanza a notar. Para nosotros, la diferencia con el ciudadano de a pie es que debemos observar esas variables más generales y poder decir que esto está claramente funcionando, que no se trata de un simple rebote sino que se va a poder sustentar en los próximos años.-Creemos que no. Primero porque hay un tipo de cambio flotante que genera flexibilidad frente a las crisis. Segundo porque el Banco Central hoy tiene reservas y fortalezas, además está dentro del rango de lo que se esperaba en el Presupuesto 2017 votado el año pasado.-Quizás hay un temor psicológico ante un cambio en una variable que puede considerarse que empeora. Pero no debe ser importante. Hace un mes, cuando una JP Morgan no declaró al país como una economía emergente, parecía que estaba todo mal, se armó una minicrisis pero a los dos días las cosas siguieron su marcha sin problemas. Cuando las cuestiones estructurales están bien, no hay que preocuparse. Reitero que no hay que tener miedo a que esto sea el inicio a una disparada o una crisis, esto no tiene fundamento. Hay que tener tranquilidad de que no va a suceder. No hay motivos para estar preocupados en términos de la estabilidad de la economía. Este esfuerzo que se ha puesto en este año y medio no es en vano, no es la puerta a otra crisis sino a un período de crecimiento.-Hace un año nos comprometimos a bajar la inflación y hoy está en la mitad de aquellos registros, dijimos que restableceríamos el crédito y hoy está vigente. Hay un Presidente que está trabajando para cuidar a los argentinos, que tiene una idea muy clara de cómo funciona la economía, con un equipo económico muy sólido. Es el primero en 100 años, como lo decía el ministro Dujovne, en el que al mismo tiempo crece la economía, baja la inflación, bajan los impuestos, baja el gasto público y también el déficit fiscal. Estas cinco cosas juntas se darán en el 2017. El Plan es absolutamente transparente en sus metas y en el cumplimiento de sus etapas, ocurre con normalidad más allá de que después de tantos años de manejo discrecional en la economía nos cuesta acostumbrarnos a una conducción de la economía profesional, transparente y previsible. Pero es lo que está ocurriendo.-La palabra que define la gestión anterior es improvisación, más que corrupción. Se lo decíamos a Kicillof en el Congreso, independientemente de que consideremos que se aplicaban ideas equivocadas o hubo altos niveles de corrupción, además lo más complicado es que manejaban la economía ciegos porque no había indicadores, ni estadísticas ni variables para determinar si los objetivos se cumplían o no. Es muy similar a lo que ocurría en la obra pública, donde además de la corrupción, la falta de planeamiento y de ejecución correcta que hubiera permitido bajar los costos fue lo más complicado del gobierno anterior.-No ha habido mayor plan de infraestructura nacional en la provincia de Santa Fe que el que está en marcha actualmente. Se están invirtiendo más de 50 mil millones de pesos, particularmente en transporte, como el ferrocarril, acceso a los puertos, autovías como la de la Ruta 34, hasta metrobús. La inversión en los aeropuertos. Y lo que se está haciendo en las ciudades en saneamiento, hábitat, agua potable, pavimento, infraestructura social. Pero además de eso el compromiso de ayudar con la problemática del narcotráfico, tanto en Rosario como en Santa Fe y en general. Se está viviendo una etapa muy positiva del Gobierno nacional con el santafesino, que es nuestra principal prioridad. Y una correcta relación institucional con su gobierno provincial y con sus intendentes más allá de su signo político.-La Argentina está viviendo un experimento único con un gobierno en minoría en ambas cámaras. Y eso seguirá así después de diciembre por más buena elección que hagamos. Este Gobierno está decidido a construir reformas a partir del diálogo y el consenso. En lo laboral se ha avanzado mucho con la Ley de ART, con mesas sectoriales que permitan mejoras de productividad junto a los sindicatos y organizaciones empresarias. No hay que tener temores, sino pensar juntos cómo hacemos para crecer.