Masiva presentación de "Hacer Nos Une"

El viernes por la noche, en el salón del Club Atlético Almagro, tuvo lugar la presentación de la lista de precandidatos a concejales de la lista Hacer Nos Une, del Frente Justicialista, ante una nutrida concurrencia de simpatizantes y militantes de todos los barrios rafaelinos.También asistieron referentes y allegados de diferentes localidades del departamento Castellanos y de la provincia de Santa Fe.Encabezó el encuentro el intendente Luis Castellano; asimismo, participó la precandidata a diputada nacional por Santa Fe del Nuevo Espacio Santafesino, del Frente Justicialista, Alejandra Rodenas. Además, fueron parte de la celebración el diputado provincial Roberto Mirabella y el senador nacional Alcides Calvo.La lista de precandidatos a concejales de Hacer Nos Une está conformada por Jorge Muriel, Brenda Vimo, Hernán Camusso, Celia García, Leonardo Crosetti, Sabrina Gnemi, Claudio Volta y Alejandra Mambretti, quienes también compartieron el escenario para saludar a los presentes.CASTELLANO: “ESTAS ELECCIONES SON CLAVE”Al hacer uso de la palabra, el intendente Castellano manifestó: "la ciudad de Rafaela, como muchas ciudades del interior de la provincia, estamos siendo relegados. Es muy difícil conseguir que recursos provinciales estén dirigidos a las comunas y municipios más chicos; van a Rosario y Santa Fe. Para eso necesitamos diputados que nos representen, como Alejandra Rodenas”.“Yo, como intendente, no puedo hacer nada si no tengo el acompañamiento y el voto de los concejales: ellos votan cada una de las ordenanzas de todo lo que hacemos en la ciudad, y son los que votan el presupuesto. Por eso pedimos el acompañamiento para Jorge Muriel, Brenda Vimo y todos los integrantes de la lista”, señaló.“¿Cuánto más podríamos hacer con más voces en el Concejo acompañándonos? ¿Cuánto más podríamos hacer con concejales que defiendan a Rafaela en las demandas a los gobiernos provincial y nacional, en vez de defender sus propios espacios políticos?”, se preguntó.“La política se construye desde abajo, desde cada familia, desde cada ciudadano. Estas elecciones tienen mucha importancia. Aquí comienza el primer paso para llevar el modelo Rafaela a Santa Fe, para tener el primer gobernador rafaelino en Santa Fe. Estas elecciones son clave”, sentenció."Por una Rafaela con empleo, con educación, con desarrollo social, con innovación, les pido que el 13 de agosto nos acompañen”, reclamó.Por su parte, el precandidato Jorge Muriel expresó: “Necesitamos llevar este proyecto a la provincia, como dijo el intendente, y estas elecciones son clave”.“Debemos continuar con este proyecto político que está transformando la ciudad. Necesitamos un Concejo que acompañe la gestión, para que Rafaela siga creciendo”, dijo y agregó: “desde el Concejo no podemos cambiar la realidad económica del país, pero podemos generar y dar continuidad a muchos programas que están en marcha para mejorar la situación de los rafaelinos, programas de empleo, de apoyo a los emprendedores, a los comerciantes barriales”.“Hacer es lo que sabemos, y si lo hacemos unidos, lo hacemos mejor”.A su turno, la precandidata Brenda Vimo compartió: “Este proyecto estuvo siempre con ustedes. Nosotros no prometemos, nosotros hacemos. Hacemos todo lo que podemos pero queremos hacer más. Y por eso necesitamos un Concejo fuerte, un concejo que trabaje, no que trabe”.ALEJANDRA RODENAS:La precandidata a diputada nacional declaró: “Estoy muy honrada y orgullosa de sentirme parte de Nuevo Espacio Santafesino”.“Renuncié a mi cargo de jueza para ser precandidata, porque considero que este Nuevo Espacio Santafesino del Frente Justicialista necesitaba este gesto de honestidad”, dijo y agregó: “El peronismo siempre apostó a la gobernabilidad, a la institucionalidad. Frente a las dolorosas persecuciones que sufrió el justicialismo a lo largo de su historia, siempre puso por delante la esperanza, el trabajo y el compromiso”.“No tenemos enemigos, tenemos adversarios. Creemos en un peronismo construido de abajo hacia arriba, como su historia lo indica, como su nacimiento lo fue. Esta lista no surgió de un despacho de Buenos Aires, nació del territorio”, indicó.“El año que viene, cuando ingresemos nuevos legisladores en el Congreso, vamos a acompañar al gobierno nacional en aquellas medidas que favorezcan a la gente, pero nos vamos a oponer a cualquier atropello a la clase trabajadora”, completó.