Peña revolucionó el centro con su recorrida

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, logró revolucionar al microcentro local con su visita. Es que al enterarse el público -y varios políticos- que ya estaba en nuestra ciudad, muchos se acercaron al centro para poder tener aunque sea un breve contacto con una de las espadas principales de Cambiemos a nivel nacional.Es así que luego de tomar contacto con LA OPINION, comenzó una recorrida que lo llevó a ingresar a diferentes comercios de nuestra ciudad. Una verdadera marea humana lo rodeaba.En cada lugar adonde ingresaba, muchos pedían tomarse alguna foto. En el recorrido, solo recibió un insulto.Ya en conferencia de prensa, Peña manifestó respecto de la situación de Julio De Vido, que "es un paso adelante que se haya debatido y que cada uno ponga blanco sobre negro sobre los valores que defiende. Lo importante es que tenemos una elección y cada argentino va a poder expresar su opinión sobre lo que pasó y cómo afectó esto a la vida de cada uno de los argentinos".Sobre la propuesta santafesina para cumplir con el fallo de la Corte Suprema por la equivocada detracción de la coparticipación, indicó que "al fallo hay que honrarlo y cumplirlo. Estamos dentro de los plazos que dio la Corte para negociar el pago de la deuda. Lo seguiremos discutiendo y analizando. No sabemos si el socialismo quiere hacer de esto un eje de la campaña electoral".Respecto de la situación de SanCor, comentó que "estamos ayudando desde el primer día y trabajando más estructuralmente para ver cómo se le da una situación más estructural a todo el sector lácteo, sobre todo por lo perdido por el Gobierno anterior".Tras la breve conferencia de prensa, una mujer que se identificó como "una ciudadana rafaelina", le agradeció lo que estaba haciendo el Gobierno Nacional con el narcotráfico.LA PALABRA DE BONINO Y VIOTTILA OPINION consultó a los dos precandidatos a concejal por Cambiemos, Raúl "Lalo" Bonino y Leonardo Viotti.El macrista indicó: "estamos muy contentos por la visita. Le pregunté si la había visitado en algún momento, y me dijo que no por cuestiones políticas, pero sí lo había hecho por cuestiones personales hacía 20 años y que era muy grato estar nuevamente en la ciudad, por el crecimiento del PRO y Cambiemos. Fue una visita muy importante para todos nosotros, no solo la del Jefe de Gabinete, sino de los candidatos a diputados nacionales -Carina Visintini integra la nómina- y de José Corral, junto a los concejales Hugo Menossi y Germán Bottero. Recorrer la ciudad con tantos referentes importantes ha sido un gusto".El radical, por su parte, resaltó que su presencia "sirvió para fortalecer el trabajo de los candidatos a diputados y de los candidatos locales. Cambiemos tiene una muy buena intención de votos en Rafaela -los dos candidatos- y creemos que podemos dar una buena pelea en octubre para ganar definitivamente la elección y empezar un proyecto para 2019. Esto habla de la importancia que tiene Rafaela para Cambiemos en la Provincia y para Nación". También valoró la presencia del presidente nacional de la UCR, José Corral y la recepción que tuvo por parte de la población en los diferentes negocios en donde ingresó.