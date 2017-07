Florida de Plaza Clucellas, el rival liguista para la “Crema”

Atlético de Rafaela se encuentra en plena pretemporada con vistas al próximo torneo de la B Nacional y hará un ‘paréntesis’ para atender su compromiso por Copa Santa Fe. La “Crema” debuta este sábado en los octavos de final del certamen provincial y estará recibiendo a Florida de Plaza Clucellas, equipo que milita en Liga Rafaelina de Fútbol.El cotejo se disputará en el estadio Monumental de barrio Alberdi, desde las 16 y tendrá terna rafaelina con Roberto Franco como árbitro principal.Será el debut oficial de Lucas Bovaglio como entrenador de Atlético, mientras que también tendrá su estreno uno de los refuerzos: Wilfredo Olivera. El rafaelino será uno de los centrales, junto al capitán Carniello. Otros que debutarán en la Primera de la ‘Crema’ serán el ‘Torito’ Lucas Quiróz y el delantero Manuel Bustos. En el banco de los relevos estará el defensor Franco Lazzaroni, uno de los tres que llegó a Alberdi.Florida definió en ida y vuelta con Peñarol la segunda plaza liguista (la otra ya la tenía ganada Ferrocarril del Estado por ser campeón del Clausura 2016) y eliminó al conjunto de barrio Villa Rosas en los penales. Empate en los dos juegos (ambos 1-1) y clasificación por penales. Enfrentó a Ferro en Los Nogales y también le ganó en los penales, tras igualar 1 a 1. En 16avos de final enfrentó al Ben Hur del Federal B y lo eliminó tras ganarle en Clucellas 1 a 0 e igualar en uno en barrio Parque.La ‘Flora’ integra el principal grupo liguista. En 2015 logró el ascenso luego de una temporada en la Primera B, y suma puntaje ideal en el Clausura de la Primera A. En el plantel aparecen nombres conocidos en nuestro ámbito, como lo son los hermanos Lorenzatti, con reciente paso por Ben Hur, el de Jorge Galizzi y Jorge Salteño, por nombrar a los más destacados. Arriba, Hernán Dobler es el nombre a temer. Goleador del fútbol de liga en los últimos tiempos, sea cual fuera la categoría en la que se encontrara su equipo.El pueblo de Clucellas vivió una semana atípica, todos están revolucionados y en la noche del jueves organizaron un banderazo previo al entrenamiento futbolístico. “Lo del banderazo fue una sorpresa tremenda, fue muy lindo”, le contó a este medio Diego Priolo, entrenador de Florida que luego hizo referencia a cómo esperan este encuentro: “Con la ansiedad lógica previa a un partido importante y a esto sumarle el condimento que es Atlético de Rafaela y lo que significa para nosotros visitar ese estadio”.El de hoy será el partido más importante en los 93 años de vida de esta institución liguista. “Sin ninguna duda que es el partido más importante de la historia del club y eso tenemos que estar agradecidos al torneo que permite esta posibilidad sino de otra manera sería imposible y en segundo lugar el camino que hicimos”, señaló Priolo, que luego agregó: “Nos preparamos y nos ilusionamos, pero no lo esperábamos, sin dudas va a ser el partido más importante que pasó y que vendrá, pero no es sencillo haber llegado hasta acá”.En relación a estas horas previas, el plantel de la ‘Flora’ está “con mucha confianza, las diferencias están y tenemos que tratar de controlarlos, de no perder de vista a los jugadores que vamos a enfrentar, estamos enfocados en eso”, contó Priolo.Por último, Diego Priolo apuntó: “Vamos a enfrentar a un rival muy superior a nosotros en velocidad, dinámica y potencia, pero vamos con la ilusión de hacer el papel más digno posible. Este equipo le tiene el respeto necesario pero no temor”.Si terminan igualados a lo largo del tiempo reglamentario la definición irá directamente a los penales. El ganador de este cruce irá en cuartos de final ante Sportivo Las Parejas.Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Wilfredo Olivera y Gianfranco Ferrero; Enzo Gaggi, Emiliano Romero y Lucas Quiróz; Mauro Albertengo, Manuel Bustos y Angelo Martino.Matías Tagliamonte, Franco Lazzaroni, Facundo Soloa, Matías Valdivia, Enzo Copetti, Diego Meza y Alfredo Pussetto.Lucas Bovaglio.Jorge Galizzi; Néstor Moreno, Valentín Lorenzatti, Mauro Montenegro y Guillermo Giacomino; Pablo Andretich, Emiliano Lorenzatti, Maximiliano Pezzi o Jorge Salteño y Damián González; Lucas Lorenzatti y Hernán Dobler.Nahuel Lontano, Jorge Domínguez, Javier Lezcano o Cristian Ruppen, Fernando Marchisone, Jorge Salteño o Maximiliano Pezzi, Pablo Paire y Giuliano Saccone.Diego Priolo.Monumental de Barrio Alberdi.Roberto Franco.Ariel Gorlino y Gonzalo Hidalgo.Angelo Trucco.16:00