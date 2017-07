La recuperación física por sobre lo futbolístico

En esta frenética seguidilla de partidos que 9 de Julio está afrontando exitosamente en la doble competencia de Federal B y Copa Santa Fe, la cuestión anímica es fundamental para ir superando el lógico cansancio físico que, para un plantel al que no le sobran jugadores de recambio, se va acrecentando.Luego de la agónica victoria lograda el jueves frente a Tiro Federal, para alcanzar la punta de la Zona B Litoral Sur, pasaron unas pocas horas de festejos y a pensar rápidamente en Rivadavia de Venado Tuerto, para el duelo inicial de los cuartos de final de la Copa, previsto para este domingo a las 15 en el Coloso "Germán Soltermam" con arbitraje de Mariano González.A la salida de los vestuarios, junto a la satisfacción de haber ganado y sobre la hora con lo que ello implica para prolongar este gran momento de sus dirigidos, el entrenador juliense Maximiliano Barbero no ocultó su preocupación por la cuestión física al margen de reconocer que su equipo igualmente está bien."La lesión de Hueso fue un punto fundamental porque no pudimos hacer pie en el primer tiempo. La expulsión del jugador de ellos, más los dos cambios que hizo el técnico, que eran los dos jugadores que nos estaban complicando, nos ayudó un poco. Realmente desde un principio sabíamos que no iba a ser un partido fácil, porque si bien Tiro no luce mucho, nos complicó con los dos delanteros y los dos volantes que se soltaban", mencionó a modo de análisis.Ampliando sobre la lesión de Cardelino, puntualizó que "hablé con David el miércoles y me dijo que estaba bien. Pero hoy (por ayer) en la entrada en calor tuvo una molestia, y a los cinco o seis minutos se termina lesionando. Vamos a tener que administrar las cargas físicas, sino va a ser largo el tendal de jugadores que van tener problemas".De todos modos, reconoció que "el equipo volvió a demostrar que físicamente está muy bien, que los que entran del banco tienen ganas terribles de estar adentro. Nos faltó un poco de suerte para abrir el marcador antes del penal, pero cuando se presentó la oportunidad no la desperdiciamos", acotando su alegría porque haya convertido Tarasco. "Hablé con el Toro en la semana, estaba fastidioso y preocupado. Le dije 'quedate tranquilo que en algún momento va a llegar'. El hace un trabajo sucio importante, le estaba faltando sólo el gol, y rescato que tuvo la valentía para patear el penal y definió muy bien".A ESPERARDe las palabras de Barbero se deduce claramente que quizás hasta horas antes del partido se evalúe el tema físico para definir el equipo ante Rivadavia. "Va a ser primordial ver como está cada jugador. Ya hemos evaluado la idea de hacer algunos cambios". Quizás puedan tener opciones jugadores que estuvieron en el banco, como Marcos Valsagna y Origaen, a quien el entrenador elogió por su buen desempeño cuando le tocó ingresar.