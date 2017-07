Incendio en uno de los techos de la planta láctea de Williner

Un foco ígneo se desató en la planta que la empresa Sucesores de Alfredo Williner -Ilolay- tiene en Bella Italia, sobre la ruta 70, y felizmente no hubo personas afectadas.El incendio cobró fuerza a partir de las 13:30, cuando el techo de un galpón del complejo fabril quedó envuelto en llamas.El fuego fue combatido por las brigadas internas, capacitadas especialmente por la empresa, al punto de que cuando arribaron los Bomberos Zapadores las llamas ya estaban sofocadas.Según fuentes consultadas, el siniestro se originó en el sector externo del techo, en un lugar donde se estaba colocando poliuretano expandido desde el día anterior.No obstante el hecho es objeto de pericias y las causas del mismo se encuentran bajo investigación.Acudieron al lugar una dotación completa de cuatro personas de Bomberos Zapadores, y una autobomba.Cabe destacar que el incendio no se prolongó más de unos minutos, aunque por protocolo de seguridad se procedió a una evacuación preventiva del sector afectado.Como las llamas no ingresaron al sector interno de la fábrica, al poco tiempo los trabajadores pudieron retornar a sus labores, estando la situación controlada y la planta trabajando de manera normal.No muy lejos de la fábrica de Williner, más precisamente en el km 63 de la ruta 70, unos dos kilómetros al este de Bella Italia, y en el mismo horario del incendio tratado en los párrafos anteriores, un grave incendio que alcanzó árboles y pastizales en un radio de varias hectáreas también causó preocupación en ese sector.Es que además de animales en el lugar, el fuego se acercó peligrosamente en el lado norte de la ruta 70, a la Estancia “Don Alfredo” no llegando a afectar la misma. Por otra parte, al sur de la traza Bomberos Voluntarios que dialogaron con este Diario confirmaron que el fuego llegó hasta unos 500 o 600 metros de distancia de la fábrica de explosivos Austin Powder, aunque mencionaron también que esta fábrica cuenta con un “cortafuego” alrededor de su perímetro, lo cual debería impedir el paso de las llamas.Estas se originaron en pastizales secos, unos 800 metros al norte de la ruta 70, en momentos que soplaba un intenso viento norte, por lo que rápidamente alcanzaron la ruta, cruzando la misma hacia el sur y continuando en el campo ubicado enfrente.Rápidamente llegó al lugar personal de la Subcomisaría 27ª de Bella Italia y Policía de Seguridad Vial, a los fines de controlar el tránsito, siendo que la arteria estuvo cortada unos 20 minutos y luego liberada al paso de vehículos, pero progresivamente mientras el fuego era controlado.También arribó al sitio personal de Bomberos Voluntarios que quedaron a cargo del lado sur de la ruta y Bomberos Zapadores del lado norte.El fuego originado a las 13:30 ya se encontraba controlado y sofocado hacia las 17:30, luego del trabajo de los Bomberos.