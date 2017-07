"Si yo hubiese sido De Vido, hubiera presentado la renuncia"

En el marco de la campaña electoral de las PASO del 13 de agosto, en la tarde de ayer estuvo en nuestra ciudad Alejandra Rodenas, quien encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por el Espacio Santafesino dentro del Frente Justicialista.En su ajetreada agenda participó de una reunión con dirigentes sindicales (integran la lista) y brindó una conferencia de prensa en la sede de la UOM local. Luego acompañó a los precandidatos a concejales "Hacer nos une", que encabeza Jorge Muriel, durante el acto de lanzamiento de este sector político en el Club Almagro. De visita en LA OPINION, vino acompañada por el intendente Luis Castellano, el senador Alcides Calvo, Brenda Vimo y el citado Muriel.Rodenas fue jueza penal de 1ª instancia en Rosario hasta el 14 de junio último que presentó su renuncia. Ha venido a Rafaela en varias oportunidades y en campaña es por segunda vez."El fenómeno narcocriminal afectó a Rosario y al sur de la provincia de Santa Fe, la capital provincial y casi todas las localidades del interior. Hay una combinación entre una política deficitaria de fronteras, una mala articulación entre Provincia y Nación respecto al narcotráfico que se trasladó a los narcocriminales. En mi caso tuve la investigación del desbaratamiento de la famosa banda de Los Monos, en la zona de Rosario y su ramificación en otras bandas porque eran proveedores de armamentos y una fuerte participación de un sector específico del personal policial: ex división judicial", destacó a este cronista.-Es un fenómeno al que se llegó tarde cuando hacés un mal diagnóstico de la situación que está apareciendo... Hace 7 años planteé que el fenómeno narcocriminal había llegado para quedarse y se me acusó como una jueza demasiado politizada; todos los jueces tenemos una mirada sobre los hechos políticos. Había síntomas que eran alarmantes con economías delictivas que no eran tradicionales, operando en el narcomenudeo. Esta situación lleva a que la gente organice su vida de otra manera, provocando un malestar y temor. Hay que trabajar en la prevención, contención y rehabilitación. El gobierno socialista recurre permanentemente a la rotación de recursos humanos para que no se generen estadíos de complicidad, pero implica el desapego del territorio y el desconocimiento; se volvió atrás con la creación de los nodos y volver a las 19 unidades regionales.-En todos los recorridos lo que uno percibe es un doble registro: apuesta a la gobernabilidad del gobierno nacional porque nadie quiere ponerle palos a la rueda, pero sí a marcarle los límites en retracción de los derechos vinculados a los trabajadores; hay 2 reformas: una es laboral y la otra previsional y habrá que estar muy atentos. Las políticas de gobierno con la pérdida del nivel adquisitivo del salario, el tarifazo, la apertura de las importaciones golpea a las economías regionales.-La ley de fueros es muy clara, planteando una orden de detención de un juez que no la hubo, para que luego la Cámara con 2/3 vote por el desafuero o no. Fue una gran mediatización política y contribuye al cansancio de la gente; se echó mano a la inhabilidad moral. Con la cantidad de acusaciones en su contra, si yo hubiese sido De Vido hubiera presentado la renuncia y me hubiese puesto a disposición de la Justicia. Hay que elevar los montos de las penas a aquellos funcionarios que cometen delitos respecto a la utilización del erario público.