El dólar superó la barrera de los $18 pese a las ventas del BCRA

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El dólar se disparó ayer 15 centavos y marcó un nuevo récord, al superar por primera vez los $ 18 en bancos y casas de cambio de la city porteña, pese a ventas por USD 305 millones del Banco Central. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el billete cerró a $ 17,55 para la punta compradora y $ 18,01 para la vendedora.Operadores analizaron que la suba fue impulsada por una firme demanda que no cede a causa del clima electoral y la altura del mes. La moneda norteamericana se vendió por la mañana a $ 17,95, mientras con el correr de las horas el precio potenció su suba para ubicarse por encima de los $ 18, a pesar del regreso de ventas por parte del Banco Central. La autoridad monetaria tuvo una participación vendedora por USD 305 millones.El organismo que conduce Federico Sturzenegger no intervenía desde mayo último, mes en el cual hubo compras por 100 millones diarios a lo largo de once jornadas consecutivas. Analistas financieros consideraron que las ventas oficiales pueden ser interpretadas por el mercado como un signo de que la autoridad monetaria prefiere un dólar por debajo de los $ 18. El día anterior, el billete había escalado 10 centavos, al ser impulsado nuevamente por el sector mayorista, en el cual marcó otro máximo histórico por una firme corriente compradora que no cede. La divisa acumuló un incremento de 1,98% con relación al último día hábil de la semana anterior.Este viernes, en el segmento mayorista el dólar también cotizó con tendencia alcista, al finalizar la rueda a $ 17,79. Se trató, de ese modo, de la séptima suba consecutiva de la moneda norteamericana en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC).El dólar minorista aumentó un 6,69% durante julio, un mes en el cual impactó en el humor de los inversores los resultados de las encuestas que no dan ventaja al oficialismo, luego de que se dieran a conocer las listas para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).Las últimas cotizaciones se ubican por encima de lo estimado por los analistas consultados por el Banco Central. Es que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de junio difundido por la autoridad monetaria, "los pronósticos del nivel de tipo de cambio nominal promedio mensual esperado para los próximos 6 meses de 2017 se ubica entre $ 16,50 y $ 17,80". En el circuito informal del microcentro, el dólar blue llegó a ser ofrecido este viernes a $ 18,51, al subir diez centavos con relación al día anterior.RECLAMAN FRENARLA ESCALADAEl ex presidente del Banco Central Martín Redrado y el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen coincidieron en que la autoridad monetaria "tiene poder de fuego" para frenar la escalada del dólar y advirtieron que el aumento de la cotización por encima de los $ 18 se trasladará a precios. "La Argentina sigue siendo muy sensible a los movimientos cambiarios y la flotación libre es un buen objetivo, pero no para este momento del país", dijo Redrado.Según el economista, "no preocupa que se mueva el tipo de cambio porque a la Argentina le sobran dólares, pero sí creo que el ritmo de suba no se condice con el resto de las variables económicas que registra el país". "Me llama la atención que el Gobierno haga gala de su gradualismo en las políticas fiscales y tenga una política de shock en la cuestión cambiaria", añadió.Redrado aconsejó que "para este momento de transición de la economía local yo aconsejo una flotación administrada, no tapar el sol con las manos, pero morigerar los picos y el Banco Central tiene el poder de fuego para hacerlo", en declaraciones radiales.Nielsen, consideró que el Banco Central "ha dejado escapar demasiado el precio del dólar", que en el cierre de la semana superó por primera vez los 18 pesos. En declaraciones a ámbito.com, el economista dijo no entender "la actitud del BCRA frente a la escalada del dólar, partiendo de la base de que la entidad tiene un poder de fuego capaz de colocar esto en caja sin mucho esfuerzo".Al referirse a las causas de la suba del dólar, señaló el exceso de monetario y las encuestas que dan a Cristina Kirchner ganadora. Explicó que también influyen "algunos errores por parte del Gobierno, que luego fueron subsanados, como la reglamentación del impuesto a las operaciones de paquetes accionarios de parte inversores no residentes".