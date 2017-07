Macri contraataca ante críticas de la oposición

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer una actividad de campaña junto a la gobernadora María Eugenia Vidal en Tandil, donde criticó que "los que estuvieron gobernando durante años ahora vienen con soluciones", pero "dejaron el país en ruinas".El mandatario nacional apuntó al kirchnerismo porque "no se ocupó" de nada y "ahora viene con todas las soluciones". "Basta de mentiras, basta de mañas, basta de mafias. Trabajemos juntos, que esa es la manera", subrayó el jefe de Estado y señaló que en las próximas elecciones el oficialismo va a "volver a derrotar al miedo".De esta manera, sin hacer referencias directas al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hizo una defensa de su gestión y cuestionó la herencia recibida y especialmente el tono de campaña de la ex presidenta, que concentra sus críticas a las dificultades económicas actuales como debilidad de Cambiemos.En un acto en el club Independiente de Tandil, Macri sostuvo: "Les pido que nos miremos al espejo y nos digamos que queremos darle batalla a la corrupción y la injusticia". Además, reiteró que "19 meses atrás" el país estaba "al borde de una crisis como la de 2001". "¿Qué es el cambio? No es que los problemas iban a desaparecer, no es eso lo que dijimos hace casi dos años atrás. Lo que dijimos es que era reconocer los problemas, encararlos con la verdad y con las manos limpias y saber que tienen solución si trabajamos juntos", indicó el Presidente en un escenario 360.Junto a Macri y Vidal también estuvieron el intendente de Tandil, Miguel Angel Lunghi, los precandidatos a senadores nacionales Esteban Bullrich y Gladys González, y los postulantes a la Cámara baja Graciela Ocaña, Guillermo Montenegro y Héctor "Toty" Flores."Después de 25 años de abandono, de maltrato, de indiferencia, de un año y medio difícil, muchos bonaerenses a lo mejor se preguntan si vale la pena seguir teniendo esperanza. Yo les respondo que sí vale la pena, no es una expresión de deseos: la esperanza ya empezó su caminito", enfatizó la gobernadora.A la vez dijo que cree "de corazón en el cambio" y que quiere "dejar la soledad de los bonaerenses atrás". "Sabemos que va a haber más trabajo porque el campo crece, la industria automotriz crece y la construcción crece. Somos gente honesta, gente que quiere la Provincia, no especulamos, no somos mezquinos y queremos cambiar de verdad. Nuestros candidatos no son testimoniales, no quieren ser presidentes, no vienen a usar a los bonaerenses. Vienen a ayudarnos", afirmó Vidal.MACRI MINIMIZO EL ENOJO DE SCHIARETTIPor otra parte, Macri aseguró que más allá del discurso "enfático" del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que vinculó a la campaña electoral, él seguirá "trabajando por los cordobeses". "Vamos a seguir trabajando, más allá de que hoy estemos en campaña y que el gobernador se haya puesto un poquito más enfático, por decirlo educadamente... Pero no va a cambiar nada", afirmó el jefe de Estado en declaraciones a la televisión de Córdoba.Luego de las diferencias expresadas por el mandatario cordobés, Macri remarcó: "Más allá de todas las cosas que se digan he trabajado muy bien con el gobernador Juan Schiaretti en estos 18 meses". El distanciamiento quedó en evidencia durante la última visita que el Presidente realizó a Córdoba el pasado 12 de julio, cuando Schiaretti le dijo que estaba "mal informado" o no quería "ver la realidad" luego de que el mandatario se quejara en su discurso de que Córdoba cobraba los "impuestos más caros".