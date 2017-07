UCE, debate interminable

En la jornada de ayer, y por tercera vez, los concejales se reunieron con Amalia Galantti, la secretaria de Auditoría y Control de Gestión de la Municipalidad de Rafaela, para avanzar en el análisis del proyecto de ordenanza que propone crear una Unidad de Cuenta y Evaluación (UCE). Este nuevo organismo se convertiría en un ente encargado de la fiscalización de las cuentas del Municipio.Quien o quienes estén a cargo del organismo fue nuevamente el centro del debate. La oposición no descartó bajar de 3 a 1 director, pero se sostienen las diferencias en torno a cómo designarlo (el DEM quiere que sea por concurso, la oposición, que lo designe el Concejo), el tiempo de mandato y si puede ser reelecto. Dado que siguen las diferencias, volverán a encontrarse el próximo miércoles 2, a las 9:30.Luego del encuentro, Galantti manifestó: "creo que en las miradas de cada uno de los proyectos -Rafaela Evalúa y UCE- hay diferencias. Pero la oportunidad de trabajar de manera conjunta y poder unir y hacer dialogar los procesos", comentó Galantti.Hay una diferencia que divide las aguas: desde la oposición afirman que Rafaela Evalúa, al no ser independiente y de poder tener su propio presupuesto, compromete la fiscalización de las cuentas. Para Galantti, "el control y la evaluación debe trascender a lo político. No deberían ser meramente procedimentales, desde lo legal o lo económico. No es algo que decimos nosotros, sino autores de renombre y son modelos sobre los que se trabaja en el mundo entero. Por eso, quisimos hacer participar a las instituciones y al sector político. Pero no poner el control en manos solo de los políticos, sino también en manos de las instituciones que representan a la ciudadanía, que favorecen mecanismos de rendición de cuentas mucho más legítimos".