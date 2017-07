El Gobernador inauguró el nuevo hospital en Ceres

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, inauguró ayer viernes el nuevo hospital de la localidad de Ceres, especialmente concebido para el diagnóstico y tratamiento de patologías de baja y mediana complejidad que requieran internación, y con capacidad de rápida derivación de patologías complejas hacia otros efectores. El monto total invertido fue de $ 349.072.559,65.“En mi vida política he tenido el privilegio de inaugurar dos hospitales: el primero fue en Rosario, el hospital de Emergencias Clemente Alvarez, un hospital municipal que fue el más moderno en su momento; y luego este en Ceres. Si nuestros planes se cumplen voy a poder inaugurar varios más durante el término de mi gestión”, agregó.“Todos estos hospitales fueron ideados, pensados, proyectados y puestos en marcha por Hermes Binner. Estoy convencido de que dentro de muchos años, cuando los chicos estudien la historia de Santa Fe, van a estudiar la tarea y la obra de Hermes Binner transformando la provincia de Santa Fe, dejando como legado el mejor sistema de salud pública de la República Argentina y de América Latina”, dijo Lifschitz.“Tenemos el mejor hospital que se puede tener, no tiene nada que envidiarle a ninguno de Estados Unidos o Europa. Es un hospital del primer mundo. Es el mejor hospital de segundo nivel, de mediana complejidad que se puede pensar no solo por la arquitectura, que es moderna, que es la que hoy se utiliza en los lugares de más desarrollo; adentro está la mejor tecnología y equipamiento y lo más importante son estos más de 180 profesionales y trabajadores de la salud. Ellos son el corazón del hospital, su compromiso, su calidad profesional su vocación de servicio, sus condiciones humanas; van a ser fundamentales para que este hospital preste el servicio que debe prestar y esté a la altura de las expectativas de todos ustedes”.“Pueden sentirse orgullosos, pueden saber con certeza que hoy hemos inaugurado uno de los mejores hospitales de América Latina, el mejor hospital de segundo nivel de la Argentina y este es un logro de ustedes, una conquista de los cerecinos y de los habitantes de este querido departamento San Cristóbal”.EL EDIFICIOEl nuevo efector, de mediana complejidad, tiene una capacidad de 24 camas y una superficie cubierta de 5.300 metros cuadrados. Se desarrolla en dos módulos: uno de dos plantas y otro de tres, vinculados entre sí por un patio central en planta baja y pasillos de comunicación en los pisos superiores. El conjunto en sí consta de cuatro sectores: médico (bloque ambulatorio, de internación y de guardia), público, administrativo y técnico. El área circundante al edificio estará destinada a espacios verdes para esparcimiento, conformando un pulmón con especies arbóreas autóctonas.El edificio se emplaza en una manzana de forma triangular, entre la avenida Chacabuco, bulevar España y calle Miguel Azcuénaga. Este es el primer anillo de bulevares de Ceres y está vinculado directamente con la Ruta Nacional Nº 34, lo que garantiza su vinculación con la región y otros puntos del territorio provincial.Se anticipó que en el corto plazo se realizará la última gran etapa: la prueba en vacío del funcionamiento de esterilización y del uso de gases medicinales. En tanto, en los próximos siete días se llevará a cabo la migración del viejo hospital y el personal estará finalizando la capacitación técnica en el uso del nuevo equipamiento en terreno.A partir del lunes 7 de agosto, el nuevo hospital estará listo para recibir las consultas ambulatorias programadas. En forma progresiva se incorporarán los servicios del diagnóstico ambulatorio programado, las consultas de demanda espontánea que no impliquen urgencia ni emergencia así como la internación no quirúrgica. Por último, se habilitará la internación quirúrgica y el servicio de guardia de urgencia.