CRAR enfrenta a La Salle

En uno de los encuentros correspondientes a la sexta fecha de la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral, el Círculo Rafaelino de Rugby recibirá este sábado a La Salle de Santa Fe. El encuentro principal dará comienzo a las 16 y será arbitrado por Fernando De Feo. Previamente jugarán, a las 14:15 en reserva (Federico Gonzalez), y a las 12:45 en pre-reserva (Martín Jaime).El equipo rafaelino, segundo en la tabla de posiciones y en puestos de ascenso, intentará mantener su buen momento ante un rival que tradicionalmente le ha resultado incómodo en este tipo de instancias. Recordemos que ya se enfrentaron en la primera parte del certamen, con triunfo rafaelino en el predio de la Ruta 70 por 18 a 16.Los restantes encuentros de la fecha serán: Cha Roga vs. Logaritmo (Walter Martínez); Paraná Rowing vs. Pampas de Rufino (Andrés Sorisio) y Provincial vs. Los Caranchos (a las 15:30, Federico Recagno).Los Caranchos 20 puntos; CRAR 19; Rowing 18; Provincial 16; Logaritmo 14; La Salle 6; Cha Roga 5 y Pampas 1.DOS ORILLASEste sábado se disputará la novena fecha del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles, que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana de Rugby. En la oportunidad, el CRAR estará recibiendo a La Salle en el predio del Verde.La actividad para las M dará comienzo a las 12:30 con los partidos de M15 (arbitraje de Leonardo Del Río) y M16 (Darío Botta), mientras que a las 14 jugarán en M17 (Federico Burckwardt) y M19 (Gustavo Rostagno).RUGBY INFANTILEn tanto, previamente dará inicio en las instalaciones del Círculo Rafaelino el Encuentro Infantil. Desde las 9:30 los chicos de CRAR, La Salle, Brown de San Vicente y Unión de Sunchales tendrán su jornada recreativa poblando desde muy temprano las canchas.