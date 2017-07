Santa Fe a la final del Argentino

El seleccionado de Santa Fe avanzó anoche a la final del Campeonato Argentino de Básquetbol que se disputa en Neuquén. El equipo que dirige S. Saborido y que integra el sunchalense Mariano Ceruti (jugador de Atlético) se impuso a Corrientes en la semifinal por 93 a 87. El Bebo convirtió 7 puntos, siendo los goleadores de Santa Fe G. García y J. Sacco con 19. La otra semifinal la jugaban Tucumán y Neuquén.REVANCHAS DE LAS U17Este fin de semana se desarrollarán las revanchas de la categoría U17 del Argentino de Clubes femenino, instancia provincial. Por la Zona B, Ben Hur será anfitrión, luego de haber ganado los dos partidos de ida en Rosario hace un par de meses.La actividad tendrá lugar en el estadio 17 de Junio con este programa: hoy a las 18 Ben Hur vs. Rosario Central; mañana a las 11 Racing de San Cristóbal vs. Rosario Central y a las 17:30 Ben Hur vs. Racing.Por su parte, Libertad de Sunchales jugará en Rosario. Hoy a las 10:30 jugará con Talleres de V.G. Gálvez y a las 17 con Ben Hur de Rosario. En la ida cayó en los dos partidos.asimismo, también este fin de semana habrá actividad para tres equipos de la ARB en las revanchas del U15 de varones. Libertad (local), 9 de Julio (en Rosario) y Unión (en Elortondo) afrontarán las respectivas instancias buscando la clasificación.