Cristina ofreció pagar las expensas de Florencia

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner ofreció ayer al juez federal Claudio Bonadio que se debite de su cuenta del Banco Nación en la que percibe su pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner la suma reclamada por una supuesta deuda en el pago de expensas del departamento donde vive su hija Florencia, a quien intimó bajo amenaza de desalojo.Así lo informó el abogado de ambas, Claudio Beraldi, en un extenso comunicado en el que detalló presuntas irregularidades en la actuación de Bonadio y denunció que "no hay dudas de que se trata de intimaciones preparatorias de nuevos actos abusivos" por parte del magistrado, por lo que no destacó "que intente actuar contra Florencia y su hija".En su escrito entregado a Bonadio, además, la expresidenta hizo reserva "de las acciones por daños y perjuicios que oportunamente habrán de efectuarse", se informó en el comunicado, en el que Beraldi denunció que el magistrado "Bonadio cae en el absurdo" y "sigue dictando resoluciones que son cada vez más disparatadas". Al respecto, el abogado precisó que "las expensas por las que Bonadio amenaza con desalojar a Florencia y su hija, ya están pagas", aunque el juez "bien sabe que no puede disponer de los fondos propios para atender esas obligaciones", ya que "embargó todos los bienes provenientes de la sucesión de su padre"."Las expensas por las que Bonadio amenaza con desalojar a Florencia y su hija, ya están pagas. Las pagó el interventor de Los Sauces S.A. designado por Bonadio a la Administración del edificio. Las pagó con dinero que percibe mes a mes en forma absolutamente legal de los alquileres de los inmuebles propiedad de Los Sauces S.A.", advirtió.