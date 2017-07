CIDH propone prisión domiciliaria para Sala

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió ayer la medida cautelar interpuesta a favor de Milagro Sala e instó al Estado argentino a "garantizar la vida y la integridad personal" de la líder de la Tupac Amaru, en un fallo en el que planteó la "prisión domiciliaria" como alternativa a su actual arresto en el penal de Alto Comedero.En una extensa resolución, la CIDH también recordó su comunicado de diciembre pasado, en el que le había señalado que "el Estado argentino tiene la obligación" de cumplir con la decisión del Grupo de Detención Arbitraria de la ONU, que había considerado que el arresto de Sala era irregular y había reclamado su inmediata liberación. La Comisión reclamó al Estado argentino que se adopten las "medidas necesarias a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".Además, le otorgó 15 días para informar de qué manera se acatará la resolución, que se conoció casi un año y medio después de que el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y Andhes, presentaran la medida cautelar. Tras conocerse la medida, el CELS consideró que el organismo internacional reclamó la "inmediata liberación" de Sala, detenida desde enero de 2016 en el penal de mujeres de Alto Comedero, y afirmó que se trata de una "decisión sin precedentes"."La Comisión no pidió la detención domiciliaria y dijo que la obligación del Estado es la liberación inmediata. Si menciona alternativas es en función de las irregularidades que se han cometido y la imposibilidad que tiene de expresarse sobre el debido proceso", sostuvo el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, en conferencia de prensa, en Piedras al 500.LA REACCIONDEL GOBIERNOPor su parte, el gobierno de Mauricio Macri entendió que el fallo no habla de "un cese a la detención", sino de "analizar alternativas", mostrándose a favor de la prisión domiciliaria, aunque cursó el pedido de inmediato a "las autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy".El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, sostuvo en declaraciones a la prensa que el fallo debe "acatarse" y destacó que tanto él como el ministro de Justicia, Germán Garavano, ya han dicho públicamente que, a raíz de las complicaciones en el estado de salud de Sala, "la detención domiciliaria era una posibilidad cierta".El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien es denunciante en causas que lleva la justicia provincial contra Sala por extorsión, asociación ilícita y fraude a la administración pública, prefirió en principio no expedirse sobre el tema.La Comisión consideró en su resolución que "Milagro Sala se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable".