Liga: El programa

Este domingo continuará la tercera fecha deldeque se inició en la noche del jueves con el empate entre Argentino de Humberto y Atlético de Rafaela 2 a 2.El programa con los árbitros: Domingo 30/07, 15:30 hs Dep. Ramona vs Ben Hur (Roberto Franco), Libertad vs Peñarol (Ariel Gorlino), La Hidráulica vs Sportivo Norte (Sebastián Garetto), Ferrocarril del Estado vs Brown de San Vicente (Franco Ceballos). Martes 01/08, 22 hs Arg. Quilmes vs Florida de Clucellas (Guillermo Tartaglia). Postergado: 9 de Julio vs Unión de Sunchales.Atlético de Rafaela 7 puntos; Ferrocarril del Estado 6; Florida de Clucellas 6; Peñarol 4; Unión 4; Dep Libertad 3; Argentino Quilmes 3; Sportivo Norte 3; Brown de San Vicente 3; Argentino de Humberto 2; Deportivo Ramona 1; Ben Hur 0; 9 de Julio 0; La Hidráulica 0.La Hidráulica 0.600; Humberto 0.813; Arg. Quilmes 0.932; Ramona 1.102.