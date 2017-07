"De los corruptos debe ocuparse la Justicia"

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer en Misiones un acto de campaña para apuntalar a sus candidatos locales y aludió a la continuidad del diputado Julio De Vido en el Congreso, al advertir que "de los corruptos se tiene que ocupar la Justicia y dar respuestas".El mandatario se pronunció así al cerrar el acto realizado en el Club Tokio de Posadas, donde se mostró junto a los candidatos misioneros de Cambiemos para el Senado y a Diputados, Humberto Schiavoni y Luis Pastori, respectivamente.Luego de que el oficialismo fracasara en su iniciativa de expulsar a De Vido de la Cámara de Diputados al no haber alcanzado los votos necesarios en la sesión especial, el jefe del Estado dedicó un párrafo de su discurso a esa situación."De los corruptos se tiene que ocupar la Justicia y dar respuesta sobre la corrupción que vivimos en el pasado. Pero hoy, que nos libramos de la mentira, hay confianza en la palabra porque no se miente más y eso va a generar una fuerza imparable en la Argentina", enfatizó Macri sobre la tarima de 360 grados montada en el centro del gimnasio de la capital misionera.De todos modos, no se extendió en esa cuestión y rápidamente siguió adelante con el motivo central del acto: pedir a los misioneros que acompañen a Cambiemos en las votaciones de agosto y octubre."Tenemos la oportunidad en octubre de reflexionar y decir que queremos seguir con este camino iniciado. Entonces volvamos a votar por el cambio, porque en esta elección no se decide la calidad del gobierno local, lo que está haciendo el gobernador, sino hacia donde va el país", sostuvo en ese sentido.De esta forma, también evitó confrontar con el gobernador peronista Hugo Passalacqua, con quien se había reunido antes del acto y, de hecho, en la ceremonia sostuvo que con el mandatario provincial viene "trabajando bien" pese al diferente color político de ambos."Todos sabemos que un país como el que soñamos los argentinos no se construye en 18 meses", alertó Macri, aunque acto seguido volvió a inyectar dosis de optimismo a sus palabras: "Este año vamos a terminar creciendo y el año que viene aún más, con obras que se terminen en fecha y que no va a ser más sinónimo de corrupción", señaló.Previamente había reivindicado políticas de su gestión: "El ´sí se puede´ se refleja en todas las obras que hay en el país; se ve en los jubilados que finalmente cobran lo que se les debía; en la tarifa social que cobran uno de cada tres argentinos; se ve en los créditos que han vuelto después de décadas porque hoy cada dos minutos una familia accede a la vivienda propia", sostuvo.Y prosiguió: "Se ve también en las Pymes que tienen créditos y apoyo financiero para crecer, y si las Pymes crecen, crece el trabajo y podemos reducir la pobreza en Argentina y que la clase media pueda progresar a partir de un mejor trabajo".Por otra parte, este viernes el Presidente seguirá con actividades proselitistas, ya que junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, visitará la ciudad de Tandil, con la finalidad de acompañar los candidatos de Cambiemos convista a las PASO del 13 de agosto.Según trascendió, en horas del mediodía Macri participará del acto de lanzamiento de la campaña en la quinta sección electoral, que tendría lugar en el club Independiente de Tandil.