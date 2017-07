Maduro calificó a Macri de sanguijuela

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a criticar en duros términos a su par de la Argentina, Mauricio Macri, a quien calificó de "sanguijuela" mientras que la Casa Rosada volvió a denunciar que el país caribeño "no es una democracia" y por tanto merece su expulsión del Mercosur.En una entrevista que brindó al canal de noticias RT en Español, Maduro además consideró que los presidentes de Argentina, De Brasil, Michel Temer, y de Paraguay, Horacio Cartes, conforman "la triple alianza de los gobiernos nefastos"."¿Qué dice el pueblo argentino? ¿Acaso el pueblo aplaude y está feliz con la llegada del neoliberalismo salvaje, el despido de los trabajadores y la eliminación de las pensiones que el gobierno nefasto de esta sanguijuela Mauricio Macri le ha aplicado?", disparó el bolivariano.Al respecto, el mandatario venezolano señaló que "la Argentina no aguantaría una arremetida política, mediática, diplomática, económica, de todo el poder mundial y de los poderes fácticos", y agregó: "Si ven las encuestas, hay un 80 por ciento de rechazo a un hombre que apenas tiene un año y medio en el poder; ni gobierna ni aparece".Por otro lado, el sucesor de Hugo Chávez denunció que "Venezuela es víctima de una persecución ideológica y política" y que "el Mercosur es uno de los escenarios", desde donde se producen esos supuestos ataques hacia su Gobierno.Por eso, responsabilizó a la "la triple alianza, de los gobiernos nefastos de la Argentina, mil veces nefastos de Mauricio Macri, de Paraguay y el gobierno golpista de Temer, quienes -según indicó- rompieron el equilibrio de convivencia" en la región.La respuesta de la Casa Rosada llegó de parte del canciller Jorge Faurie, quien manifestó el "rechazo a las palabras de Maduro, que no son felices", aunque remarcó: "En política exterior es muy malo ser irascible y calentarse"."Venezuela no es una democracia. Vive con manifestaciones de autoritarismo, no hay respeto de la separación de poderes y hay fuerzas paramilitares que actúan contra los ciudadanos porque tienen ideas políticas diferentes", sostuvo el canciller argentino en declaraciones televisivas a propósito del impedimento del ingreso a Caracas del periodista Jorge Lanata.Al respecto, Faurie sostuvo que ese es un ejemplo "de lo que motiva que la Argentina esté considerando con sus socios del Mercosur la aplicación del Protocolo de Ushuaia, que es la declaración de que los países del Mercosur reconocen que Venezuela no es una democracia".Se refirió así a la reciente cumbre de presidentes del Mercosur en Mendoza, en la que la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, más Chile, pero sin Bolivia, lanzaron una dura advertencia al mandatario Nicolás Maduro en rechazo a las elecciones del 30 de este mes para convocar a una Asamblea Constituyente, aunque no decidieron nuevas sanciones para el país caribeño.El protocolo de Ushuaia, firmado en 1998, establece que "en caso de ruptura del orden democrático", los socios podrían establecer por consenso "desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos".El presidente de Bolivia fue el único que no firmó el documento, aunque el uruguayo Tabaré Vázquez también habría presionado para evitar nuevas sanciones: Venezuela está suspendida del Mercosur, con voz pero sin voto, desde diciembre pasado por incumplir obligaciones comerciales con las que se comprometió cuando se incorporó en 2012."El protocolo de Ushuaia prevé que haya proceso de consulta con el país al cual los demás socios entienden que no está en una situación de plena democracia. Este fue el consenso en el Mercosur. Pero Venezuela no ha respondido aun", explicó Faurie.Y agregó que, puntualmente el Gobierno de Mauricio Macri "lo que le pide al Gobierno de Maduro es que haga vigente la democracia, que no haya presos políticos y que haya libertades civiles"."La Embajada está en permanente contacto y haciendo seguimiento de la comunidad argentina residente para prestar la asistencia que sea posible, para prevenirla de las situaciones que pudieran ocurrir y ver de qué modo auxiliarlos y velar por su seguridad", insistió el canciller.No es la primera vez que Maduro lanza duras acusaciones contra Macri, que incluyen insultos: el año pasado, mandatario caribeño lo había llamado "pelele del imperialismo" y un "sicario de la oligarquía" y sostuvo que había "llenado de pobreza, de necesidad, de desempleo, de miseria y de desesperanza a la Argentina".