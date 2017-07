Abogado abusó de más de 2 mil jóvenes

PARANA, 28 (NA). - La Justicia allanó ayer la casa de un conocido abogado de la localidad entrerriana de Gualeguaychú, tras una denuncia por corrupción de menores y en el marco de una causa en la que el letrado está sospechado de haber abusado de más de 2.000 adolescentes, entre 1970 y 2010.Se trata de Gustavo Rivas, de 71 años, quien además de abogado es historiador, personaje ilustre de Gualeguaychú y excandidato a gobernador por la Ucedé.El fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, inició una causa de oficio contra Rivas por corrupción de menores y abusos, tras una denuncia periodística de la revista Análisis.Este jueves se realizaron allanamientos en la casa donde vive el abogado, a pocos metros de la plaza principal de la ciudad; donde posee su estudio jurídico; y en la casa de fin de semana que tiene en Pueblo Belgrano. Los allanamientos estuvieron a cargo de la fiscal Martina Cedrés, quien se presentó junto con personal policial."Los cálculos más moderados indican que, por lo menos, corrompió a más de 2.000 adolescentes de entre 15 y 16 años, entre 1970 y más allá del 2010″, relata la nota publicada en Análisis Digital.De acuerdo con la publicación periodística, el abogado "les pasaba videos pornográficos, los masturbaba, les practicaba sexo oral, se hacía penetrar, en encuentros semanales en su casa. Nunca nadie lo denunció ante la Justicia por temor al poder que sigue teniendo en la sociedad de Gualeguaychú".Por su parte, Rivas manifestó estar "sorprendido, pero muy tranquilo"."Tomé conocimiento de esto en la noche del miércoles y después me puse en contacto con mis hermanos para alertarlos del mal momento que iban a pasar. Pienso seguir con mi actividad normal y por ahora le he comunicado la situación al abogado Raúl Jurado", indicó en declaraciones publicadas por Diario Uno.El abogado aseguró: "No hay nada de cierto en lo poco que he leído de lo publicado".