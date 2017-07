Esta tarde inauguran el hospital de Ceres

El gobernador Miguel Lifschitz inaugurará esta tarde un hospital de mediana complejidad en Ceres. El acto central está previsto para las 16 horas, en las instalaciones de bulevar España y Azcuénaga de dicha ciudad del departamento San Cristóbal.El nuevo hospital, con una capacidad de 24 camas, tiene una superficie cubierta de 5.400 metros cuadrados y cuenta con 31 servicios y especialidades médicas para atender a una población de 40 mil personas. Asimismo, contará con personal de planta ya existente en el edificio del viejo efector y 80 nuevos trabajadores que se sumarán en esta nueva etapa. La inversión final entre obra y equipamiento fue de $ 350 millones.El proyecto del hospital fue especialmente concebido para el diagnóstico y tratamiento de patologías de baja y mediana complejidad que requieran internación, y con capacidad de rápida derivación de patologías complejas hacia otros efectores.“Son muchas las mejoras que va a traer este nuevo hospital. Es una estructura muy esperada pero que significa un gran desafío, no solo para la salud sino también para todos los que estamos ayudando a que este efector tenga las mejores condiciones para fortalecer la atención”, manifestó el ministro de Salud de la provincia, Miguel González.El proyecto se desarrolló en dos módulos: uno de dos plantas y otro de tres, vinculados entre sí por un patio central y pasillos de comunicación en los pisos superiores.El área circundante al edificio está destinada a espacios verdes para esparcimiento, conformando en un futuro próximo, un pulmón con especies arbóreas autóctonas.Se anticipó que en el corto plazo se realizará la última gran etapa: la prueba en vacío del funcionamiento de esterilización y del uso de gases medicinales.En tanto, en los próximos siete días se llevará a cabo la migración del viejo hospital y el personal estará finalizando la capacitación técnica en el uso del nuevo equipamiento en terreno.A partir del lunes 7 de agosto, el nuevo hospital estará listo para recibir las consultas ambulatorias programadas.En forma progresiva se incorporarán los servicios del diagnóstico ambulatorio programado, las consultas de demanda espontánea que no impliquen urgencia ni emergencia así como la internación no quirúrgica.Por último, se habilitará la internación quirúrgica y el servicio de guardia de urgencia.