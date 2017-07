El Gobierno fracasó en su cruzada por echar a De Vido de Diputados

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Gobierno trastabilló anoche en su cometido de lograr, en plena campaña electoral, la expulsión del diputado Julio de Vido de la Cámara baja por "indignidad moral", al no reunir los votos de la mayoría agravada de dos tercios de los legisladores presentes. Luego de nueve horas de sesión, a la que no le faltaron acusaciones cruzadas y picos de tensión, el resultado final arrojó una derrota para el oficialismo, con 138 votos afirmativos, 95 negativos y tres abstenciones.

Este resultado permitirá al ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo retener su banca y conservar sus inmunidades parlamentarias, en medio de un frente judicial cada vez más complicado, al estar acusado de numerosos hechos de corrupción.

El tablero registró 237 diputados presentes, por lo que para alcanzar la mayoría agravada de dos tercios, el macrismo -que contó con la ayuda del Frente Renovador, Progresistas, buena parte del bloque Justicialista y de otras bancadas menores- hubiera necesitado 158 votos afirmativos, 20 voluntades más de las que se anotó.

Al no haber podido concretar su ambición de máxima, que era destituir a De Vido, es de esperar que ahora el Gobierno y sus representantes en el Congreso utilicen el resultado para dejar en evidencia a los diputados que votaron "a favor de la corrupción", trazando una suerte de "frontera moral" respecto de quienes obraron de contrario, en plena campaña electoral con vistas a los próximos comicios de medio término.

El debate sobre el proyecto de expulsión llevado al recinto, que apelaba al artículo 66 de la Constitución, se inició a las 11:38 con la palabra del miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, quien sostuvo que sostuvo que más allá de la "responsabilidad penal" que se tramita en la Justicia "no hay duda de la responsabilidad política" del actual diputado del Frente para la Victoria-PJ.

"Pueden haber dudas sobre la responsabilidad penal y eso lo determinarán los jueces pero no hay duda de la responsabilidad política", sostuvo el diputado del PRO, que agregó que el "principio de inocencia" que podría proteger a De Vido de una sanción disciplinaria de este calibre "no es absoluto".

Uno de los momentos de mayor voltaje de la jornada fue la exposición del propio acusado, quien realizó un amplio descargo desde su banca y luego se retiró del recinto. "La forma con la que están llevando a la Justicia esos temas tienen la misma liviandad con la que se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales el encuadre legal de mi destitución: nulo, vacío, inconsistente, arbitrario y revanchista, violentando gravemente la Constitución Nacional, sólo buscando las mayorías necesarias para llevar adelante una instrucción precisa que les dio el Poder Ejecutivo: echarme de mi banca en ocasión de esta campaña electoral", sostuvo De Vido durante su exposición, en la que le apuntó además contra el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba y la diputada Elisa Carrió.



"TRAIDOR A LA PATRIA"

Acto seguido, la diputada de Cambiemos pidió la palabra y se vanaglorió de tener la "oportunidad" de denunciar el "saqueo" que realizó el kirchnerismo y calificó al exministro como "infame y traidor a la Patria". "Yo acuso y pido la exclusión de De Vido por infame, traidor a la Patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional", sentenció Carrió y agregó: "Gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de poder denunciar en este recinto a los funcionarios más corruptos de nuestra historia, De Vido y Kirchner".

En la vereda de enfrente, Diana Conti (FpV-PJ), una de las espadas del kirchnerismo parlamentario, consideró el proyecto de expulsión como "inconstitucional y violatorio de pautas internacionales". Para apuntalar su postura, evocó la determinación que tomó en marzo del 2003 cuando siendo senadora nacional desobedeció a Cristina Kirchner, quien bregaba por la expulsión del dirigente gastronómico Luis Barrionuevo de la Cámara alta por los incidentes que había ocasionado en Catamarca, incluyendo la quema de urnas.

"Aún con el escarnio público que podía causarme impedir esa exclusión, aún con la reprobación que podía haber tenido de Cristina decidí aplicar la Constitución y pedir la suspensión. En la actualidad, sin ninguna demagogia, vengo a pedirle a este cuerpo que la Constitución Nacional sea el leitmotiv que se tome", resaltó Conti. Remo Carlotto (Movimiento Evita) se mostró alineado al kirchnerismo y, si bien no defendió concretamente a De Vido, reivindicó el "principio de presunción de inocencia" que le asiste a cualquier ciudadano sin condena firme y denunció una "utilización política" del tema en la antesala electoral.

En la misma sintonía, Rodolfo Thailade (FpV-PJ) alertó que no se está "juzgando a un colega" sino que se están sentando las bases de "la democracia del futuro": "La cuestión no es corrupción sí o corrupción no. Sino que es Constitución sí o Constitución no. Ese es el verdadero debate que debe darse en esta Cámara", reclamó.

Por su parte, Mónica Litza (Frente Renovador) ratificó la postura del massismo a favor de la exclusión de De Vido, pero aclaró que la tarea no es "hacer un juicio de características penales" sino ejercer la "facultad constitucional" para "evaluar el mérito de la situación procesal" del exministro.

Ivana Bianchi (Compromiso Federal), confirmó que el bloque que responde al liderazgo de los hermanos Rodríguez Saá no acompañaría la iniciativa oficialista, la cual calificó de "inconstitucional" y asemejó a una "campaña mediática para desprestigiar las instituciones".

Margarita Stolbizer (GEN), quien votó a favor del proyecto de exclusión repartió críticas entre el kirchnerismo, al que acusó de "convalidar un sistema de corrupción", y el oficialismo, al que criticó por montar un "show de marketing" a sabiendas de que "no tenía los números para lograr el objetivo".