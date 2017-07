Con la presencia de Maximiliano Pullaro inauguraron Centro Territorial de Denuncias

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como fuera anunciado, en una ceremonia cumplida ayer en Punto Gob Terminal se procedió a la inauguración del Centro Territorial de Denuncias, acto que se cumplió a media mañana sobre la acera de Av. Hipólito Yrigoyen.



Centro Territorial de Denuncias

El organismo puesto en funcionamiento guarda un gran significado para la ciudadanía ya que son organismos de la Administración Pública Provincial que gestionan un sistema de atención, orientación y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos y contravenciones. A la fecha el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, ha puesto en funcionamiento 16 Centros Territoriales de Denuncias en todo el territorio provincial.

Los mismos son atendidos por jóvenes abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los centros de orientación a víctimas de delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda, el objetivo es contribuir al abordaje oportuno de denuncias por hechos ilícitos, contravenciones u otros trámites y notificaciones, descomprimiendo, de esta manera el trabajo de las comisaría.

Todas las denuncias o trámites que se realicen en los centros automáticamente, vía online, son derivados a cada una de las Fiscalías correspondientes.



Un hito



Durante su exposición el titular del Ejecutivo Municipal agradeció la presencia del titular de la cartera de Seguridad y su equipo, resaltó también la presencia del senador Alcides Calvo, del fiscal Diego Vigo, y la de todos quienes participaban de la ceremonia, porque según puso de relieve " son hitos que vamos logrando concretar".

Seguidamente puso énfasis en recordar que " en Sunchales tenemos un Programa Integral de Seguridad, instituido por una Ordenanza" y seguidamente hizo un repaso de todos los elementos que se encuentran inmersos en el mismo y las diversas actividades que se desarrollan en su marco.

En esa enumeración de actos rescató como "un gran paso que hemos logrado dar", el poner en marcha " nuestra propia casa de Amparo".

Reseñó las acciones preventivas, remarcando " la base para el GOE, ahora GAT, la nueva base para Gendarmería,móviles -camionetas, motos y demás- que el Ministerio de Seguridad ha enviado también a Sunchales, la nueva base para la Policía Vial, que ya está a punto de concretarse, también se avanza para tener la base para la policía canina y equina, el sistema de vídeo vigilancia, y ahora el Centro Territorial de Denuncias.

Al respecto enfatizó el significado e importancia de la oficina, que puede percibirse como una oficina más pero qué "profesional capacitado por el Ministerio Público de la Acusación se ocupa de su atención. Una oficina que depende del Ministerio de Seguridad pero que articula con el Ministerio Público de la Acusación, es fundamental para los sunchalenses porque en realidad, sólo tenemos a la Comisaría Nº 3 para aquel que se sienta víctima de un ilícito, pueda realizar su denuncia, no tenemos oficina del Ministerio Público de la Acusación, por eso contar con esta más una profesional capacitada para llevar adelante es una ventaja muy grande para los sunchalense".



Alcides Calvo



El senador por nuestro Departamento destacó que " para mí es un verdadero gusto y también es un compromiso estar presente cuando se tocan distintas facetas. Hoy el tema Seguridad que es una política de Estado que tanto preocupa a la comunidad, como el tema del narcotráfico. Lo nuestro es asumir el compromiso de acompañar al Ejecutivo provincial desde el punto vista legislativo, dentro de nuestras posibilidades.

"Y creo que cualquiera de las herramientas que puede ponerse a disposición de la ciudadanía para garantizar algo tan noble e importante como es la seguridad, es sumamente positivo".

Aprovechó la oportunidad de agradecer al ministro -por la entrega de móviles policiales a las localidades del Departamento-..



Pablo Polito



El director de los Centros Territoriales de Denuncias resaltó la puesta en marcha de un nuevo servicio público para esta ciudad, el segundo en el Departamento, " sinceramente la potencialidad que tiene este servicio para los ciudadanos, es importante.

Destacó que " en su momento el ministro de Seguridad nos había pedido dos objetivos, uno que este espacio garantice al ciudadano el acceso a la justicia, que sea un lugar trasparente y que esté cerca de la gente pero sobre todo que sea un espacio donde se contenga al ciudadano ante un hecho delictivo, y poder tener un trabajo articulado, en este caso con la Fiscalía Regional. Destacó las reuniones de trabajo mantenidas con el fiscal.

Enfatizó la idea de "poder jerarquizar este servicio, que la denuncia que hace un ciudadano pueda tener su curso de investigación. En este centro que estamos poniendo en marcha, cualquier ciudadano de Sunchales o de localidades vecinas, la denuncia que presente será investigada, esa denuncia va a tener una constancia".



"Es un cambio de paradigma"



La lista de oradores fue cerrada por un mensaje pronunciado por Pullaro quien puso de relieve que " es un gusto poder dar un paso más en esto que es una política pública de seguridad, que pretende ir más allá de cualquier gobierno, ser una política pública que tome el Estado para que el mismo la pueda llevar adelante por muchos años".

Convencido señaló que "es un cambio de paradigma para la Provincia y es único en la República Argentina, entender que las denuncias las pueden tomar no solamente la Policía, en las diferentes unidades a lo largo y lo ancho de nuestra Provincia; este servicio de acompañamiento, especialmente a las víctimas, cuando son afectadas por un delito la puede tomar un civil en una oficina diferente, en este caso con Colegios de Abogados de la provincia de Santa Fe que nos permiten a nosotros asesorar a una persona que fue víctima de un delito, acompañarla, contenerla y seguirle todo el trámite judicial y todo el trámite administrativo para que pueda resolverlo o que al menos tenga la contención que el Estado debe brindarle permanentemente a toda persona que fue víctima, es una mirada diferente,un mirada la primera la reflejaba el director, nos fijamos un objetivo que es tener más policías en calle, más niveles operativos y mejor niveles preventivos en la Provincia, y saber que de un día para el otro no podemos conseguir policías porque a la Policía hay que formarla.

Agregó que "se tomaron fuertes decisiones políticas en cuanto a la formación de la Policía Provincial, no más van a salir policías con cuatro meses de formación, de ahora en más todos saldrán con dos años de formación.

Remarcó que necesitábamos optimizar la inteligencia del Estado y que descompriman y que le quiten volumen administrativo a nuestra policía para que pueda ganar en capacidad operativa.

Más adelante recordó que a la fecha y dando utilidad a este organismo, ya fueron tomadas más de ciento cincuenta mil denuncias.

Remarcó que " creemos que estos lugares son transparentes, que son lugares que apuntan a la contención de la víctima y que ella pueda conocer cada paso que se va dando en la investigación o en su propia denuncia.

Se mostró confiado en que " de a poco vamos dando las respuestas que va reclamándonos la sociedad santafesina" y auguró que "vamos a ver los resultados que la sociedad está pidiéndonos".



Habilitación



Para dar inauguración formal se procedió al tradicional corte de cintas, luego las autoridades recorrieron las dependencias y finalmente fue celebrado el convenio para la instalación de un puesto de la Policía de Seguridad Vial.