Biodiésel argentino: es la primera víctima del nacionalismo de Trump

El nacionalismo americano cobró su primera víctima: el biodiésel de Argentina. Porque Estados Unidos lo seguirá importando… a menos que decida pagar un costo mucho más alto por el de producción local. La industria de biodiésel en Estados Unidos llegó al récord de 2,8 billones de galones durante el año 2016. Esta cifra equivale a una producción de 11 millones de toneladas y a un valor bruto estimado de casi u$s 8.000 millones, generando puestos laborales a 64.000 trabajadores en toda la nación.En tanto, la Argentina llegó al cuarto puesto como productor mundial de biodiésel durante el 2016, con 2.25 millones de toneladas. Ese mismo año fue el récord de exportaciones por 1,43 millones de toneladas al mercado americano, por un importe total de ingreso de divisas de u$s 1.100 millones. Los altos precios del petróleo a comienzos de la década del 2010 y una legislación orientada a la promoción de la producción de biodiésel, un crédito tributario de 1 u$s por galón y a los pequeños productores una exención del 10%, fueron los motores del crecimiento de la industria de biodiésel en EE.UU. Luego con la baja en los precios del petróleo y la suba en el precio del aceite de soja, la industria de biodiésel perdió muchos grados de competitividad. A tal punto que el principal mercado de exportación de biodiésel de la Argentina en estos últimos 2 años, hasta la actualidad, ha sido Estados Unidos.Habíamos llegado a abastecer el 13% del total del mercado americano, hasta que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos y el nacionalismo tocó a las puertas del mercado de biodiésel. En su momento la Unión Europea (UE) había acusado de dumping a la Argentina por sus exportaciones de biodiésel. El mismo año que Estados Unidos aprobaba la importación de biodiésel de la Argentina 2015 durante la gestión del presidente Obama, la Organización Mundial de Comercio (OMC) hizo lugar en forma definitiva al reclamo argentino por los aranceles impuestos por la UE, al igual que la Corte de Justicia Europea, por lo tanto las exportaciones a este destino deberían reactivarse a la mayor brevedad posible. Si bien todavía no se realizaron nuevos negocios, fuentes del sector confirman que se concretarán en el segundo semestre de 2017. Y ahora es Estados Unidos quien acusa a la Argentina de dumping, partiendo de un razonamiento que para ellos se trata de protección a las exportaciones vía subsidios.El 30% de las retenciones a las exportaciones de soja como poroto, implica en la práctica un beneficio directo, subsidio en el precio, para la industria de biodiésel al permitirles comprar la soja a un valor mucho más bajo por el impacto negativo de dicho arancel sobre los precios de originación de los exportadores. Porque la Argentina es más competitiva que Estados Unidos en el procesamiento de soja y la producción de aceite y biodiésel. La respuesta la tiene la estructura del sector aceitero, en los Estados Unidos existen 73 plantas que procesan la soja con una capacidad de molienda promedio de 2.500 toneladas al día.En la Argentina existen 38 plantas con una capacidad de molienda diaria promedio de 5.200 toneladas al día. Veamos algunos ejemplos, el estado de Indiana tiene una capacidad de molienda de soja de 14.450 toneladas día, distribuidas en 7 plantas procesadoras distintas, en la Argentina solo la planta de Vicentin-Glencore tiene una capacidad de molienda de 20.000 toneladas al día y está comenzando a ampliar su capacidad a 30.000 toneladas, se convertirá en la planta más grande del mundo en procesar soja. Esta es la respuesta, los costos operativos de una planta de aceites en la Argentina son muchos menores que los costos de una planta de procesamiento americana, pues su capacidad diaria de molienda es hasta 6 veces superior a la de las plantas americanas.Este es el principal motivo por el cual Estados Unidos exporta apenas 1.000.000 toneladas de aceite de soja mientras la Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja por 6.000.000 de toneladas. Ni aplicando todas las exportaciones de aceite de soja para ser utilizadas internamente como biodiésel en los Estados Unidos, podrán reemplazar el volumen de las importaciones de biodiésel de la Argentina. Estados Unidos podrá restringir las importaciones de biodiésel de la Argentina, pero el costo que deberá pagar por ello es un precio mucho más alto por el nacional que el importado. Por este motivo se especula que la administración Trump opte por ponerle cuotas a la importación de biodiésel, acotando las importaciones a un cierto porcentaje del consumo interno total, por ejemplo permitir que se importe el 10% del consumo, equivalente a 1,1 millones de toneladas. Este es el desafío de la Argentina, lograr que el gobierno americano pueda poner cuotas a la importación de biodiésel. (NA).(*) Analista y consultor en Agronegocios.