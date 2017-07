Backstage de un campeón

La SGR Garantizar, líder en su rubro, colaboró con la cabaña La Asunción, ubicada en la localidad El Jardín (Salta), en el límite con Tucumán, en su emprendimiento ganadero para lograr el financiamiento necesario para generar ejemplares de excelencia. En este sentido, la SGR asistió a la empresa salteña desde 2012 con $ 24 millones en avales que les permitieron acceder a créditos y negociaciones de cheques de pago diferido para desarrollar su negocio y criar al toro campeón, entre otras inversiones.“A través de Garantizar pudimos acceder a créditos que nos ayudaron, no sólo a desarrollar nuestro negocio, sino también a aguantar años de crisis que no hubiésemos podido sobrepasar sin la financiación”, destacó Alberto Colombres Garmendia, dueño de la cabaña La Asunción junto con su padre Ignacio Colombres Garmendia.Además, agregó: “Antes acudíamos al banco para solicitar un crédito y estábamos cuatro o cinco meses presentando papeles y cuando ya tenías todo te decían que habían vencido los documentos que habías presentado antes, entonces volvíamos a empezar. En cambio, con Garantizar accedemos a un mejor monto, una tasa más cómoda y por solicitar el financiamiento con sus avales, el banco nos otorga el dinero en pocas semanas”.Gracias a los fondos, pudieron trabajar para concebir un cebil que ganó los premios Reservado Gran Campeón Macho Conjunto y Campeón Individual de Conjunto en la 15ª Exposición Nacional Braford 2017, en Corrientes. Esto le valió que en el remate lograra un precio de $ 295.000 sobre una base de $ 100.000, ya que por sus condiciones este ejemplar será utilizado como reproductor. Diferente al toro promedio que se vende a un promedio de $ 80.000.“Desde hace varios años la competencia es cada vez más dura, no sólo porque hay más ejemplares y más cabañas, sino por la calidad de los animales presentados. Por ejemplo, hace unos días se llegó a rematar un toro por un millón de pesos”, explicaron los Colombres Garmendia, quienes ven un gran futuro para la ganadería argentina.Nombre: Mayordomo – Cebil La Asunción 6835. Edad: 3 años. Peso: 858 kg. Circunferencia escrotal: 41 cmAOB (Area de Ojo de Bife) 98,40. Cabaña: La Asunción. Fecundación: Hijo de Magno y madre proveniente de invasor.Garantizar es la Sociedad de Garantía Recíproca de mayor envergadura a nivel nacional, ya que concentra el 40% del mercado en monto y el 70% de las Pymes del sistema, así como también es la única empresa del sector presente en todo el país, con 29 sucursales o puntos de atención pyme. Con 20 años de experiencia en el financiamiento de Pymes, Garantizar cuenta con un fondo de riesgo de $ 4.000 millones destinados a garantizar créditos accesibles para pequeñas y medianas empresas que buscan optimizar su producción. Asimismo, Garantizar tiende a ser un lazo entre las Pymes y los bancos, priorizando préstamos con mejores plazos y con tasas que potencian la rentabilidad de la industria nacional.