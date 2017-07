Ultimas palabras y algo más

Extractado del libro de Daniel Balmaceda, titulado "Historias Inesperadas de la Historia Argentina".1º) ¿Cuáles fueron las palabras póstumas de San Martín?: C'est l'orage qui mene au port" -Es la tormenta que lleva al puerto-, en francés.2º) De Artigas ¿cuáles fueron las últimas palabras? "Tráigame mi caballo". No quería morir en la cama.3º) ¿Quién fue el penitenciarista más renombrado de la Historia Argentina?: el Prefecto Mayor Roberto Pettinato, fue director de la Penitenciaría de Palermo y del penal de Ushuaia, recomendó a Perón el cierre de este último penal y la suspensión del uniforme a rayas.4º) ¿Cuál era el color del uniforme de los soldados de Rosas y de Urquiza en Caseros?: Ambos soldados usaban el color colorado; los batallones orientales y la división brasileña tenían uniformes tenían uniformes que los diferenciaban.¿Cuántos nietos tuvo Urquiza?: cien nietos, entre ellos 11 de cada una de su Concepción y Justa, Waldino diez, etc. etc.5º) ¿Cuáles fueron las últimas palabras del jefe de Policía Ramón Falcón, cuando sufrió el atentado en Buenos Aires -Av. Callao y Quintana-?¡ Qué se le va hacer, son gajes del oficio!6º) ¿Cuál fue el Presidente Argentino que más ministros empleó en su gobierno? Luis Sáenz Peña, gobernó durante dos años, tres meses y cinco días, utilizó los servicios de 26 ministros en cinco carteras.7º) ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Rosas, cuando murió en Southampton?. "No sé". Fue la respuesta que le dio a su hija Manuelita, cuando le preguntó ¿cómo te va tatita?.