AMRA propone cerrar las guardias si hay violencia

Los médicos de la Provincia, afiliados a Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) propusieron a los Ministerios de Seguridad y de Salud de la Provincia -entre otras medidas- suspender la atención en las guardias de los hospitales cada vez que se produzca una situación de violencia que ponga en riesgo la seguridad de los profesionales y de todos los trabajadores de un centro de salud.

Esto se da como consecuencia de una serie de amenazas y agresiones verbales que se viven a diario en los efectores públicos. A tal punto, que ya ni se denuncian. La medida alcanzaría a hospitales, los centros de salud y las ambulancias del Servicio de Emergencia y Traslados de la provincia y, de consensuarse, podrían alcanzar a los establecimientos municipales.

"Como sindicato venimos desde hace tiempo abordando el tema de la seguridad de los trabajadores", recordó la secretaria gremial de AMRA, Sandra Maiorana.

Hace dos meses, desde el Ministerio de Salud provincial se reconoció la necesidad de elaborar nuevos protocolos de seguridad en los centros asistenciales públicos. Fue después de una seguidilla de agresiones producidas en los hospitales Cullen y Orlando Alassia, ambos de la ciudad de Santa Fe, a lo que se sumó otra situación en el Hospital de Niños de la Zona Norte de Rosario.

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia, Miguel González, opinó que es una medida "inconducente", y destacó que "se viene trabajando para mejora la seguridad en los efectores públicos". En declaraciones LT8, González señaló los medidas que se tomaron en los últimos tiempos para contrarrestar las situaciones de violencia.



A NIVEL LOCAL

El Director del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Dr. Jorge Bertram, en diálogo con “Algo dirán" (FM Galena, 94,5 Mhz), comentó que a primera hora de la mañana de ayer fue notificado desde el Ministerio de Salud sobre este tema.

“La verdad, es que en nuestro Hospital, en cuanto a lo que es la guardia, no tenemos mayores inconvenientes y la gente es respetuosa. No obstante, hay situaciones de emergencia y urgencia en donde la preocupación está presente. Pero no pasa a mayores. La notificación que recibimos es que estemos atentos, que se está analizando y considerando entre todos los hospitales, sobre todo, los de tercer nivel, sobre cómo se va a desarrollar la medida, en el caso de que se aplique. Pero siempre vamos a estar cuidando a nuestros profesionales”, dijo Bertram, quien reconoció que en los tres primeros meses de su gestión hubo algunos conflictos, que se fueron resolviendo.

En el Jaime Ferré hay médicos afiliados a AMRA, que trabajan en la Guardia, neonatología, pediatría, cirugía, entre otros sectores. En cuanto a las medidas de seguridad, hay cámaras instaladas -unas 15 y se incorporarían algunas más-, así como también hay presencia de seguridad privada y policías. "Si los llamamos, se mandan móviles. Pero no hemos pasado situaciones desagradables", completo.