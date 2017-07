Noticias al Cierre

YPF INICIARA LA EXPLORACIONDE GAS NATURAL EN BOLIVIABUENOS AIRES, 27 (NA). - YPF firmó ayer en Bolivia el contrato con YPFB para iniciar trabajos de exploración en Charagua, un bloque que cuenta con un "potencial en recursos de gas natural". "Este acuerdo representa un compromiso exploratorio por parte de YPF con la ejecución de un ambicioso plan de inversión a desarrollarse en un país con grandes recursos y una empresa que cuenta con equipos técnicos de primer nivel", evaluó el CEO de la YPF, Ricardo Darré.LA OCDE PRESENTARA HOY UN ESTUDIOMACROECONOMICO SOBRE LA ARGENTINABUENOS AIRES, 27 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y funcionarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentaron ayer un informe socioeconómico sobre el país que analizará la situación del empleo, educación y medio ambiente, informó el Palacio de Hacienda. Junto a Dujovne realizarán la presentación a la directora de la OCDE, Gabriela Ramos, y el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris.STANLEY RECIBE A LAS ORGANIZACIONESQUE RECLAMAN EMERGENCIA ALIMENTARIABUENOS AIRES, 27 (NA). - La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibirá hoy a los referentes de las organizaciones sociales Barrios de Pie, CTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), a fin de analizar el reclamo por la declaración de la Emergencia Alimentaria, que prevé un aumento de los fondos para los comedores populares. La principal iniciativa que engloba ese proyecto de ley, que debería ser tratado y aprobado por el Congreso, es un refuerzo adicional de 30.000 millones de pesos en las partidas existentes para comedores sociales.COLOCAN OTROS U$S 800 MILLONESEN LETRAS DEL TESOROBUENOS AIRES, 27 (NA). - El gobierno colocó Letras del Tesoro (LETES) por 800 millones de dólares en el mercado local tras recibir ofertas por más del doble, informó ayer el Ministerio de Finanzas. El monto total de las órdenes recibidas alcanzó un valor nominal de 1.886 millones de dólares distribuido en 1.247 millones para la Letra a 196 días y 639 millones para el título de más largo plazo.EN TUCUMAN, MACRI CARGO MUY DUROCONTRA EL GOBERNADOR MANZURSAN MIGUEL DE TUCUMAN, 27 (NA). - El presidente Mauricio Macri desembarcó ayer en Tucumán y lanzó duras críticas al gobernador Juan Manzur, a quien acusó de "agredir" y "descalificar todo lo que antes elogiaba", en plena campaña para las elecciones legislativas de agosto. "No tiene ningún tipo de problema en cambiar el chip el gobernador. Cuando vuelva a comportarse de forma respetuosa, volveremos a trabajar juntos en otras iniciativas", subrayó Macri, que durante su paso por Tucumán no se reunió con el mandatario local.EL PJ TUCUMANO SE DESPEGO DELOS AUDIOS CONTRA MACRIBUENOS AIRES, 27 (NA). - El intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, se despegó ayer de los audios que se viralizaron a través de Whatsapp en los que anónimos lo mencionaban y convocaban a realizar un corte de ruta durante la visita del presidente Mauricio Macri a la provincia. En los audios que se filtraron a la prensa se indicaba que supuestos punteros del oficialismo tucumano estaban organizando cortes de ruta en los accesos al predio en el que el Presidente tenía previsto reunirse con productores rurales, aunque finalmente Macri arribó en helicóptero desde Termas de Río Hondo.TRABAJADORES DESPEDIDOS DE PEPSICOMARCHARON HACIA EL CONGRESOBUENOS AIRES, 27 (NA). - Trabajadores despedidos de la planta de Pepsico de Vicente López marcharon ayer hacia el Congreso para reclamar la reapertura de la fábrica y hubo un enfrentamiento con la Policía, que intentó impedirles que se acercaran al edificio. A casi dos semanas del desalojo de la planta que la multinacional cerró en el partido de Vicente López tras despedir a unas 600 personas, los trabajadores se concentraron en el Obelisco, desde donde marcharon hacia el Congreso Nacional.