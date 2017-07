Resultados de Juveniles

El torneo Clausura de Juveniles de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su sexto capítulo. En la Menor, el Deportivo Susana volvió a ganar y sigue siendo el líder absoluto con 11 puntos. Por el lado de la Mayor, Belgrano de San Antonio igualó con San Isidro en Egusquiza pero sigue siendo el puntero con 13 unidades.

Todos los resultados, goleadores y lo que se viene para cada club:



Juvenil Menor: Dep. Bella Italia 1 (Federico Barberis) – Juventud Unida de Villa San José 2 (Nicolás Sara y Fabrico Gorlino), San Isidro de Egusquiza 5 (Lautaro Alcañaraz x 2, Mateo Bo, Samuel Baretta y Darío Zamora) – Belgrano de San Antonio 0, Atlético Esmeralda 0 – Sportivo Aureliense 1 (Tomás Videla), Deportivo Susana 3 (Santiago Flogna x 2 y Matías Gaggi) – Libertad Estación Clucellas 0.



Juvenil Mayor: Dep. Bella Italia 0 – Juventud Unida de Villa San José 1 (Facundo Ruffiner), San Isidro de Egusquiza 1 (Nicolás Díaz) – Belgrano de San Antonio 1 (Lucas Rebodino), Deportivo Susana 1 (Alejandro Bossi) – Libertad Estación Clucellas 1 (Agustín Castillo). A Esmeralda le dieron los puntos ya que Sportivo Aureliense no presentó la divisional.



Próxima fecha (6º): Libertad Estación Clucellas vs. Juventud Unida de Villa San José, Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Bella Italia, Sportivo Aureliense vs. San Isidro de Egusquiza, Deportivo Susana vs. Atlético Esmeralda.