Advierten sobre la falta de avances en obras hidráulicas

La "Comisión de Seguimiento de Ciudadanos y Productores Autoconvocados de la Cuenca Vila-Cululú, Calaveras y Las Penquitas" se reunió el miércoles pasado en la localidad de Ramona con la participación de representantes de 11 localidades.

De acuerdo a la información suministrada por este espacio, antes de este encuentro integrantes designados por la Comisión habían recorrido y evaluado obras en curso y cuya realización se había prometido en distintos lugares del departamento Castellanos.

"Fue posible establecer que en distintos puntos están en marcha obras hidráulicas, aun cuando el ritmo de las mismas en algunos puntos es extremadamente lento (Bajo Roca o “Canal Castagno”, en Presidente Roca) en otros se consideró satisfactorio (Humberto Primero). Si bien se verifican obras menores, estas no corresponden a ningún plan integro de tratamiento de la cuenca, ni al criterio de `primero aguas abajo´ como corresponde para garantizar el escurrimiento, sino al tironeo y satisfacción de algunos amigos, que se sospecha va atada a la coyuntura electoral", indicaron desde la Comisión.

De todos modos, los Autoconvocados no ocultaron un tono crítico al sostener que "desde el Ministerio se cita y hacen convenios menores, con uno dos o tres presidentes comunales, todo lo que hace perder de vista la obra integral cuya planificación debiera estar concluida y cercana licitación, situaciones a las que no son ajenos los legisladores del Departamento, que prometen obras irresponsablemente en cuanta fiesta concurren".

Asimismo, la Comisión "constató que el Gobierno hace caso omiso a las sugerencias efectuadas en las sucesivas reuniones, tendientes a efectuar las obras con máquinas de terceros subcontratadas y no proveyendo a los Comités de Cuenca, cuyo ritmo de obra es sensiblemente lento y burocrático, sugerencias reconocidas como útiles incluso por el Gobernador (Miguel Lifschitz)".

En este sentido, señaló que "si bien se iniciaron obras reclamadas como cruciales por los afectados, como la limpieza y profundización en `Loma de Bigand´ y luego de 3 km de limpieza de banquinas, el trabajo se paralizó, la máquina fue retirada, sin contemplar que son 16 los km que necesitan urgente limpieza y profundización".

Además, agregan los ciudades y productores autoconvocados, "no se verifican trabajos prometidos reiteradamente, como aliviadores en el canal Principal, en el puente sobre Ruta 70, ni se exploran adecuadamente alternativas reconocidamente útiles en el sur del departamento como los canales transversales, la cañada Las Yeguas y otras".

En relación a "la amenaza mayúscula que significa el agua que drena desde la provincia de Córdoba, ningún avance hubo ni respuesta a la observación de que las mediciones utilizadas no guardaban ninguna correspondencia con la realidad, verificadas por los productores in situ".

Con respecto a "los canales Calaveras y Las Penquitas, se reiteraron las promesas de obras, pero nada se concretó: ni la limpieza, ni el ensanche ambos imprescindibles, ni se proyecta siquiera la remoción del obstáculo que significa el gasoducto que obstruye totalmente el cauce". La Comisión manifestó que "no hay noticias del avance del tratamiento legislativo del Proyecto de Ley de Aguas, necesario para ordenar jurídica y ordenadamente los trabajos pendientes".

Por último, este espacio recibió "con beneplácito el contacto de instituciones de la región, para coordinar reuniones y análisis conjunto de la problemática hídrica" a la vez que "resolvió también agilizar contacto con Comités de Cuenca y funcionarios provinciales, en la confianza de intercambiar observaciones y obtener mayor información que ahora no se posee".